A101'de bu hafta neler var? A101 4 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde tatil teması öne çıkıyor. Aldın Aldın kampanyasıyla öne çıkan A101 aktüel ürünlerde bu hafta oto aksesuarları, elektrikli süpürge, davul fırın, televizyon ve beyaz eşyalar dikkat çeken aktüel ürünler oluyor. İşte A101 4 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğundaki tüm ürünler

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Televizyondan Beyaz Eşyaya, Elektrikli Ev Aletlerinden Teknolojiye, Oto ürünlerinden Deniz ürünlerine, Ev eşyalarından Mutfak ve Züccaciyeye, Ev Tekstilinden giyim ürünlerine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. A101 4 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

A101 kataloğunda Aşure ürünleri yer alıyor. A101'in bu hafta için hazırlanmış kataloğunda Toshıba 65″ Ultra Hd Smart Tv 8799 TL'den satışa sunulacak. Yine aynı sayfada yer alan Toshıba 32″ Uydu Alıcılı HD Smart TV 3099 TL. Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli uygulama yükleme 2 yıl vestel garantili Hı-Level 39″ HD Uydu Alıcılı Led Tv 2999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101'de bu hafta Elektronik ürünler grubunda; 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza 6.52″ Hd ekran 8 çekirdekli işlemci Android 11 işletim sistemli 2 yıl KVK Türkiye servis garantili Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1999 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 29,95 TL. GoSmart Dual USB Kablo 17,95 TL'den yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; Çift kapılı 242 Litre net hacimli SEG Buzdolabı 3899 TL. Led kontrol paneli, 15 programlı ve 15 dakika hızlı program, ön yıkama, zaman erteleme 1000 devir 7 KG çamşır yıkama kapasiteli SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 3399 TL olarak satışa sunulacak.

A101 4 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Singer Dikiş Makinesi 1199 TL. Samsung Cyclone Süpürge 1299 TL. Fakir Türk Kahve Makinesi 399 TL. Sunny Melodi Blender Seti 459 TL. Kiwi Airfreyer Yağsız Fritöz 849 TL. Beliva Termostatlı Yuvarlak Fırın 429 TL. Arzum Monomix Çubuk Blender 259 TL. Arzum Epilasyon Aleti 179 TL olacak.

A101'de bu hafta ayrıca; Masa Takımı 1699 TL. Tüy Toplama Rulosu 12,95 TL. Düzenleyici 15 Bölmeli 2,0 TL. Ahşap Figürlü Kapı Stoperi 5,95 TL., Piranha Araç İçi Soğutucu Vantilatör 69,95 TL. Piranha Hasır Oto Minderi 99,95 TL. Piranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 13,95 TL.Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 99,95 TL'den yer alacak.

Tatil için hazırlanmış ürünlerde ise Bestway Portatif Bahçe Havuzu 549 TL. Bestway Büyük Boy işme Havuz 189 TL. Bestway Lisanslı Şişme Kolluk 34,95 TL. Tüm Yüz Şnorkel Maske 149,95 TL. Bestway uzay Gemisi Sürat Motoru Figürlü Şişme Bot 39,95 TL. Bestway Oyun Havuzu 149,95 TL. Bestway Deniz Yatağı 55 TL'den raflarda yerini alacak.

Tekstil ve Giyim grubunda; Çift Kişilik Nevresim Takımı 249 TL. Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL. Sılk&Blue Bayan İnce Askılı Pijama Takımı 59,95 TL. Sılk&Blue Bayan 2'li Slip 21,95 TL. Kısa Kollu Çocuk Elbise 39,95 TL. Kız Bebek Kısa Kollu Fiyonklu Elbise 19,95 TL. Baskılı Mutfak Peçetesi 9,95 TL. Banyo Lifi 4,95 TL,

A101 kataloğunda; Züccaciye ve Mutfak grubunda; Hascevher Aşure Tenceresi 279,95 TL. Renkli 7 Parça Kase Seti 94,95 TL. Master Chef Karnıyarık Tenceresi 349,95 TL. Tava 49,95 TL. Sahan 119,95 TL. Derin Tencere 349,95 TL. Düdüklü Tencere 349,95 TL. Luminarc Porselen Taban Adet 14,95 TL. Desenli Cam Kupa 8,50 TL. Lav Dondurma Kasesi 9,95 TL. Lav Başucu Sürahisi 34,95 TL. Ayran Sürahisi 22,95 TL. Manuel El Rondosu 49,95 TL. Izgara Tava Çeşitleri 199,95 TL olacak.

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