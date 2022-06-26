BİM'de bu Salı neler var? BİM 28 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta atıştırmalık ürünlerde indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta, Temizlik ve Hijyen Ürünlerinde, Bisküvi ve çikolata grubunda öne çıkan ürünler bulunuyor. Ayrıca Finish Bulaşık Makinesi Tableti, Persil Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı, Queen Tuvalet Kağıdı ve Domestos ve Cif Krem dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta Ülker marka çikolata ve şekerlemeler de uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik malzemeleri ve atıştırmalıklar yer alıyor. Koroplast Sar Pişir Folyo, Buzdolabı Poşeti, Sera Kilitli Poşet, Sera Fırın Torbası, Sivrisineklere Karşı Elektrolikit, Sivrisinek Kovucu Vücut Losyonu, Mutfak Tipi Cricket Çakmak, Bulaşık Makinesi Tableti, Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı, Kağıt Havlu, Tuvalet Kağıdı ve daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 28 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 28 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

28 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Finish Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 109 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu Salı Bimde neler var? sorusunun cevabı olarak kataloğu detaylı inceleyebilirsiniz.

Bim Aktüel kataloğunun Temizlik ve Hijyen grubunda alabileceğiniz fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Persil Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı 69 TL, Queen 12'li Kağıt Havlu 59 TL, Queen 24'lü Tuvalet Kağıdı 69 TL, Bulut Konsantre Yumuşatıcı 26,50 TL, Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 16,50 TL, Browni 200 gr Gold Çikolatalı Fındıklı Kek 16,75 TL,

BİM'de bu salı; Komili 4 Litre Sıvı Sabun 31,50 TL, Mr.Green 3'lü Mikrofiber Temizlik Bezi 14,50 TL, Finish 250 ml Bulaşık Makinası Temizleyicisi 19,50 TL, Marc Çamaşır Makinası Temizleyicisi 28,50 TL, Vanish Halı & Döşeme Leke Çıkarıcı Sprey 29,50 TL, Güldal 4 Litre Çamaşır Suyu 16,50 TL, Domestos 2'li Wc Blok Çam Ferahlığı 19,50 TL,

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan indirimli fırsat ürünlerinin devamında; Koroplast 12'li Fermuarlı Poşet 16,50 TL, Koroplast 12'li Sar Pişir Folyo 23,50 TL, Sera 50'li Buzdolabı Poşeti 8,50 TL, Sera 12'li Kilitli Poşet 8,50 TL, Sera 8'li Fırın Torbası 7,50 TL, Protex 10'lu Dayanıklı İpli Çöp Torbası 26,50 TL, Getwell 15'li Yara Bandı 4,50 TL,

Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit 35 TL, Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit Yedek 21,50 TL, Defans Sivrisinek Kovucu Vücut Losyonu 16,50 TL, Cricket Çakmak Mutfak Tipi 25,50 TL, Cricket 2'li Çakmak 9,50 TL, Dalan 4×125 gr Banyo Sabunu 16,50 TL, Vileda 2'li Silgi Sünger 12,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bim Haftanın Önerileri etiketi ile satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunun bir sayfasını Ülker marka atıştırmalık ürünler kaplıyor.

BİM'de bu hafta; Kahve Dünyası 350 gr El Yapımı Fındık Kreması 49,75 TL, Ülker 170 gr Rulokat Fındıklı Kremalı Rulo Gofret 11,50 TL, Ülker 9 Kat Tat 200 gr Kakaolu Küp Gofret 11,50 TL, Ülker 3×87 gr Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 13,50 TL, Ülker 5×150 gr Finger Bisküvi 22,75 TL, Ülker 198 gr Allstar Mini Atıştırmalıklar 15,50 TL,

Ülker Biskrem 3×100 gr Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 13,50 TL, Ülker 141 gr Hanımeller Un Kurabiyesi 8,75 TL, Ülker 64 gr Yupo Yumuşak Şekerleme 5,75 TL, Ülker Yupo 64 gr Yumuşak Şekerleme 5,75 TL, Ülker Oneo Bubble 60 gr Karışık Meyve Aromalı Şekerli Sakız 8,75 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Ozmo Ogopogo 6×30 gr Çikolatalı Kremalı Kakaolu Sütlü Kek 13,75 TL, Ozmo Hoppo 90 gr Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 10,75 TL, Nestle Bitter 23,5 gr Çikolatalı Pirinç Patlaklı Bar 4,75 TL, Biscolata Mood 110 gr Fındıklı Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 12,75 TL, Tartuffi Hazz 80 gr Fındık Parçacıklı Truff Çikolata 15,75 TL,

Dino Big 70 gr Sürpriz Dinozor Yumurta 12,75 TL, Şıpsevdi 420 gr Şekerli Sakız 24,50 TL, Nutymax 138 gr Antep Fıstık Krema Dolgulu Mini Gofret 19,50 TL, Porleo 245 gr Kakaolu Sütlü Kremalı Bisküvi 9,75 TL,

Mixim 320 gr Elma Dolgulu Kurabiye 19,75 TL, Burçak 4×100 gr Sütlü Kremalı Bisküvi 16,25 TL, Burçak 3×91 gr Çörek Otlu Tuzlu Bisküvi 12,75 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.