ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Kurban bayramına özel bayram şekerleri ve kavurma tavaları satışa sunulacak. ŞOK 29 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli El Alatleri, Züccaciye ve Mutfak grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 29 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda züccaciye, mutfak ürünleri, tekstil ve şekerleme grubundaki ürünler büyük indirimler ve kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Crimson Yemek Takımı 349,95 TL, Riveria Yemek Takımı 349,95 TL, Rainbow Yemek Takımı 349,95 TL, Ege Yemek Takımı 349,95 TL fiyatıyla bu haftanın öne çıkan ürünleri oluyor.

ŞOK 29 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; HD uydu ve wifi, 124 ekran boyutuna sahip, 4K Smart TV son teknoloji özellikleri bünyesinde topalayan DijiTV 49″ Smart Led TV 4,999 TL'den, Awox SN501 Soğuk Normal Su Sebili 1,399 TL, Queen Teachat Çay Seti 779 TL'den yer alıyor.

Ayrıca; Lenovo S2 Akıllı Saat 899 TL, TANX200 Kablosuz Parti Hoparlörü 3,499 TL, MOTOROLA markası ile 2 yıl garantili siyah ve beyaz renk seçenekli Motorola Sphere Bluetooth Speaker Kulaklık Set 2,499 TL, Motorola Verve Buds 110 Tws Kulaklık 499 TL fiyatıyla öne çıkan elektronik ürünlerden oluyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı için hazırlanan Kıyma Makinesi 1,489 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta Beyaz Eşya grubunda; 256 litre net hacimli Altus AL 709 NF 7 Çekmeceli No-Frost Dikey Derin Dondurucu 5,779 TL, Kapı yönü değişebilen, led panelli 257 litre net hacimli Altus AL 328 B Çift Kapılı Buzdolabı 4,899 TL, Paslanmaz çelik gövdeli LCD ekranlı su ve taşma emniyetli 14 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli 5 programlı 3 yıl garantili Altus AL 445 Nix Bulaşık Makinesi 5,099 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK 29 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda; Keramika Crimson Yemek Takımı 349,95 TL, Riveria Yemek Takımı 349,95 TL, Rainbow Yemek Takımı 349,95 TL, Ege Yemek Takımı 349,95 TL, SADECE ŞOK'TA etiketi ile Tava 99,95 TL, Kavurma Sacı 119,95 TL, LAVA Döküm Tava 219,95 TL,

VIAPOT Toprak 6'lı Güveç ve Sütlaç Kasesi 39,95 TL, Kesim Panosu 59,95 TL, Zambu Kayın Kesme Makinesi 64,95 TL, Emely Sebze Bıçağı 12,95 TL, Atlantik Et Döveceği 69,95 TL, Atlantik Satır 49,95 TL, Atlantik Bileyici Masat 21,95 TL, LAV Uzun Meşrubat Bardağı 32,95 TL, Lav Tablalı Meşrubat Bardağı 34,95 TL, Kısa Meşrubat Bardağı 29,95 TL, Adana Kebap Şiş 9,99 TL, Çay Kaşığı 9,99 TL, Çöp Şiş 7,99 TL, Amerikan Servis 39,95 TL olarak yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki Tekstil ve Giyim grubunda; PVC Masa Örtüsü 32,95 TL, Kanaviçe Kurulama Bezi 8,99 TL, Flexy Sepet 74,95 TL, Gezer Markası ile Erkek Casual Terlik 34,95 TL, Kadın Yüksek Tabanlı Terlik 49,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Ussu Benzinli Ağaç Motoru 999,90 TL, Ussu Taş Motoru 449,90 TL, Kemik, ahşap ve metal testere bıçağına sahip, dönebilen gövde yapısı ile Ussu Kılıç Testere 699,90 TL, Balta 119,90 TL'den satılacak.