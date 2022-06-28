A101'de bu hafta neler var? A101 30 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde elektrikli ev aletleri öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi, Schafer Tosthaus Tost Makinesi, Master Chef Karnıyarık Tencere, Stanley Kulplu Termos ve 8 Parça Tencere Seti indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 30 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 30 Haziran perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kurban Bayramı için et dövme demiri, satır, bıçak çeşitleri, tencere çeşitlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, mini döküm ürünler, cep telefonu, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Sportif faliyetler, gezi, balıkçılık ve günlük kullanıma uygun olan 2022 üretim yılına sahip CE belgeli ve avrupa standartlarına uygun olan İsatek Aras 4.25 Metre Fiber Tekne 21,999 TL'den sipariş bekliyor.

Ayrıca Li-İyon Bataryalı, 101 km menzilli, güçlü gövde tasarımı led far ve Lcd göstergeli Volta VS5 Max Elektrikli Bisiklet 34,999 TL'den satışa sunulacak.

A101 30 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor.

Philips 65" 4K UHD Led Smart Tv 11.999 TL, Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 6.999 TL, Toshiba 32" Uydulu HD Smart Tv 3.099 TL, HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 3.499 TL'den geliyor.

A101 aktüel ürün kataloğuyla birlikte bu hafta klima çeşitleri geliyor. Konforal 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 7,599 TL, Konforal 18000 BTU Duvar Tipi Split Klima 4,499 TL, Konforal 24000 BTU Duvar Tipi Split Klima 12,499 TL, SEG markası ile Vestel tarafından 2 yıl garantili SEG 12000 Inverter R32 Klima 7,599 TL, SEG 18000 Inverter R32 Klima 10,499 TL, SEG 24000 Inverter R32 Klima 12,499 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 30 Haziran 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza 6.5″ ekrana sahip olan Realme C21Y Cep Telefonu 2999 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta için hazırlanan elektronik ürünlerin devamında; Phılıps Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 69,95 TL, Linex Şarj Kablosu 12,95 TL, Elitled Uzaktan kumandalı Led Ampül 37,95 TL, QCY Bluetooth Kulaklık 199 TL,

Singer Overlok Makinesi 1999 TL, Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 899 TL, Schafer Chef Mix El Blender Seti 399 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 459 TL, Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi 399 TL, Sarex Fiona Saç Kurutma Makinesi 199 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 129 TL'den yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 4 adet fırsat ürünü yer alıyor. SEG BM Bulaşık Makinesi 3799 TL, Çift kapılı 313 litre iç hacimli Flavel No-Frost Buzdolabı 5299 TL, Flavel 7 KG Çamaşır Makinesi 3499 TL, Değişebilir kapı yönü özellikli REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2299 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101'de Aldın Aldın sloganıyla hazırlanan aktüel kataloğunda bu hafta Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubundaki fırsat ürünleri ise; Beliva Katmer ve Gözleme Sacı 379 TL, Master Chef Karnıyarık Tencere 399,95 TL, Tava 249,95 TL, Derin Tencere 399,95 TL, Sahan 149,95 TL, Düdüklü Tencere 7 Litre 399,95 TL, Izgara Tava Çeşitleri 229,95 TL, Çok Amaçlı El Rondosu 59,95 TL, Manuel El Rondosu 59,95 TL, Şef Bıçağı 99,95 TL, Soğan Bıçağı 89,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta Tekstil ve Giyim grubundaki ürünler; Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 249 TL, Runner Amerikan 2'li Servis 39,95 TL, Kaymaz Mutfak Taban Halısı 99,95 TL, Bulaşık Altlığı 9,95 TL, Nakışlı Mutfak Peçetesi 9,95 TL, Sılk&Blue Bayan 2'li Fitilli Slip 24,95 TL, Bayan Fitilli Bustiyer 49,95 TL'den satışa sunulacak.

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