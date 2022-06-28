BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 1 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 1 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Temmuz ayının ilk kataloğunu yayınlayan BİM'de bu cuma valiz çeşitleri, pijama takımları, vantilatör, mini fan, katlanabilir slikon ürünler ve bebek ürünleri satılacak. Cuma günü satışa sunulacak olan ürünlerde 3 programlı fırndan oluşan Beyaz Kumtel Cam Ankastre Set 3.099 TL fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 1 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 1 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Cam Ankastre Set, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi, Fakir Buharlı Ütü, Kumtel Kule Tipi Vantilatör ve Piccolo Mondi Lüx Minderli Mama Sandalyesi gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğuyla gelen ürünlerin başında 1.299 TL fiyatıyla 26 Jant Bisiklet geliyor.

Tatil ve seyahatlerde itiyaç duyulan Çekçekçili Büyük Boy Seyahat Valizi 349 TL, Çekçekçili Orta Boy Seyahat Valizi 319 TL, Figürlü Mini El Fanı 29,50 TL'den satılacak.

BİM cuma kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 14,50 TL, Kase Hazneli Rende 34,50 TL, Şarjlı Damacana Su Pompası 59,50 TL, Okyanus Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 6,50 TL, Paşabahçe Silikon Kapaklı Sürahi 24,50 TL, Lav Ayaklı Tatlı Sunum Kasesi 44,50 TL,

Bebek ürünleri ile tekstil ve giyim ürünlerinde; Piccolo Mondi Lüx Minderli Mama Sandalyesi 189 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 99 TL, Bebek Nevresim Takımı 99 TL, Fil Desenli 120×180 cm Çocuk Halısı 189 TL, Fil Desenli Dolgulu Kırlent 29,50 TL, Katlanabilir Bebek Küveti 199 TL, Bebek Küvet Filesi 19,50 TL,

Katlanabilir Su Kovası 69,50 TL, Katlanabilir Çamaşır Selesi 119 TL, Katlanabilir Maşrapa 19,50 TL, Bebek Silikon Mama Önlüğü 22,50 TL, Bebek Tekli Body Çeşitleri 19,50 TL, Afacan Yumurtalık 8,50 TL, Bebek Çatal Kaşık Bıçak Seti 44,50 TL, Fisher-Price Akıllı Telefon 129 TL, Çıngıraklı Sevimli Top 29,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta Elektikli Ev Aletleri grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor.

Alüminyum filtreli davlumbaz, otomatik düğmeden çakmaklı, dört gözü gazlı, gaz emniyet sistemli, emaye ızgaralı Ocak, 50 litre iç hacime sahip, zaman ve termostat ayarlı 3 programlı fırndan oluşan Beyaz Kumtel Cam Ankastre Set 3099 TL'den satılacak.

BİM'e gelecek olan elektronik ürünlerin devamında; Kule Tipi Vantilatör 599 TL, Düşük ses ile çalışma özelliği, ayarlanabilir yükseklikli Kumtel Vantilatör 329 TL fiyatıyla müşterileri serinletecek.

BİM'de bu hafta çocuklar da unutulmamış. BİM Aktüel ürünler kataloğundaki eğitici ve öğretici fırsat ürünlerinde; Smartland 39 Parça Büyük Blok Oyuncak 69 TL, Sevimli Dostlar Hikaye Kitapları 8,50 TL, Mini 144 Parça Blok Oyuncak 59,50 TL, Masal Kitapları 3 Boyutlu 17,50 TL, Farklı renklerde Lisanslı Top 19,50 TL, Futbol Topu 69,90 TL, Lili Bebek 49,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 1 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; ChefsPro Belender Seti 329 TL, 4 fincan kahve kapasiteli Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 429 TL, Seramik tabanlı Fakir Buharlı Ütü 389 TL fiyattan yer alacak.