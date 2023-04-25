BİM'de bugün neler var? BİM 25 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 25 Nisan 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; Kaanlar 1 Kg Akhisar Uslu Tipi Siyah Zeytin 52,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Temel ihtiyaç grubunda özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 25 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda Doğal ürünler grubunda muhteşem fırsat ürünleri satışa sunulacak. BİM'de bu hafta ayrıca; Tuvalet Kağıdı, Banyo-Mutfak Temizleyicisi, Dalin Bebek Kolonyası, Oje Seti, Kadın/Erkek Patik Çorap Çeşitleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda hijyen ürünleri, kişisel bakım, kozmetik ve gıda grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Düğme detaylı bralet, boxer, ribana atlet, ve yaka fanila, ip askılı çıtçıtlı body, ribana bato gibi iç çamaşırı ürünlerinde de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Tukaş 1000 gr Ketçap 27,50 TL, Keyifçe 300 gr Cezerye 29,50 TL, Tukaş 840 gr Mayonez 33,50 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Muska 39 TL, Dost 200 ml Bitkisel Krema 8,50 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Sucuk 32,50 TL, Doritos 198 gr Turca Mısır Cipsi 23 TL, Gürsoy 320 gr Fındık Ezmesi 52,50 TL, Keyifçe 1000 gr Kabuklu Ceviz 59,50 TL, Sek 150 gr Taze Peynir Çeşitleri 19,50 TL, Fiskobirlik-Fiskat Yer Fıstıklı Bar 19,50 TL, Karali Geleneksel Rize Siyah Çay 69,50 TL fiyattan satılacak.

25 Nisan 2023 BİM aktüel kataloğu ürünleri devamında; Filiz 800 gr Mardin Pilavlık Bulgur 24,75 TL, İpek 1200 gr Köy Domates Salçası 59,75 TL, Zinde 1000 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 119 TL, Bi Kova Fiskobirlik 1000 gr Kabuklu Fındık 98,50 TL, Kaanlar 1 Kg Akhisar Uslu Tipi Siyah Zeytin 52,50 TL, Tariş 250 gr Antep Karası Çekirdekli Kuru Üzüm 16,50 TL, Tokat 400 gr Kadın Kooperatifi Salamura Asma Yaprağı 37 TL, Hatice Sultan 250 gr Doğal Ürünler Uşak Ev Tarhanası 35,50 TL'den yer alacak.

BİM'de bu Salı BİM'e indirim reyonunda Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında; Mara Oje Seti 45 TL, Lisanslı Çocuk Toka 9,50 TL, Lisanslı 15'li Yara Bandı 6 TL, Capitol Saç Maskesi 29,50 TL, Parex 4'lü Temizlik Bezi 19,50 TL, Dalin Bebek Kolonyası 32,50 TL,

Jenny & Willy Islak Havlu 29,75 TL, Molped 30'lu Günlük Ped 24,50 TL, Makeover 10 ml Sıvı Allık 22,50 TL, Hypo 4 Litre Çamaşır Suyu 29,75 TL, Vivet 26'lü Yüz Ağda Bandı 22,50 TL, Ritmo 12'li 3 Katlı Kağıt Havlu 69 TL, Viking 4 Litre Yüzey Temizleyici 34 TL, Ritmo 2'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 110 TL, Molped 24'lü Pure&Soft Ped Gece 55 TL,

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Bolero Lisanslı Çocuk Soket Çorap 15 TL, Kadın/Erkek Patik Çorap Çeşitleri 7,50 TL, Molped 34'lü Pure&Soft Ped Normal 55 TL, Makeover 20 ml Serum Fondöten 26,50 TL, A Plus 600 ml +600 ml Saç Kremi 49,50 TL,

Jenny & Willy Aylık Paketler Bebek Bezi 192,50 TL, Selsil 500 ml Pak Köpük Temizleyici Sprey 29,50 TL, Dermokil 50 mlÇocuk Diş Macunu ve Fırça 23,50 TL, Axe 150 ml Deodorant ve Clear 180 ml Şampuan 74 TL, Marc 750 ml Klasik Banyo-Mutfak Temizleyicisi 29,50 TL, Cif 750 ml Jel Bahar ve Cif 895 ml Beyaz Sabun 49,75 TL fiyatıyla satışa sunulacak.