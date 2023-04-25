ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 26 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta güneş gözlükleri, masa tenisi seti, peştemal çeşitleri, spor ve egzersiz ürünleri ile hijyen ve gıda grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Beyaz eşya grubunda 6 farklı ürün yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Şişme Havuz 119,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 26 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Krone Şronkel Set 149,90 TL, Krone Yüzücü Gözlüğü 149,90 TL, Gokıdy Yüzücü Gözlüğü 29,95 TL, Gokıdy Şnorkel Seti 139,90 TL, Basklı Can Yeleği 89,95 TL, Lastik Desenli Deniz Simidi 89,95 TL, Baskılı Kolluk 34,95 TL, Deniz Topu 34,95 TL, Bestway El Pompası 59,95 TL, Şişme Havuzu 169,90 TL, Şişme Havuz 119,90 TL, Makorna 19,95 TL, Düz Renkli Deniz Simidi 59,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 26 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Kamp ve Piknik ürünleri yer alıyor. Bu kapsamda; Fileli Yan Cepli XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL, Kamp Sandalyesi 159,90 TL, Plaj ve Piknik Sandalyesi 159,90 TL, Kamp Taburesi 49,95 TL, Barbekü Maşası 29,95 TL, Çöp Şiş 10,95 TL, Lüks Mangal 149,90 TL, Büyük Izgara Teli 49,95 TL, Bahçe Mangalı 599,90 TL, Köşeli Mangal 199,90 TL, TL'den satışa sunulacak.

Şok 26 Nisan 2023 kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu haftatekstil ürünleri kapsamındaki fırsatlarda ise; Chantale Dantelli Bralet 89,95 TL, Chantale Dantelli Slip 24,95 TL, Chantale Desenli Lazer Kesim Kadın Slip 24,95 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499,90 TL, Spor Tayt 54,95 TL, Chantale Desenli Erkek Boxer 34,95 TL,

Şok Kataloğunun Giyim ve Tekstil ürünleri devamında; Jakarlı Plaj Havlusu 89,95 TL, Jakarlı Peştemal 79,95 TL, Bambu Peştemal 64,95 TL, Plaj Havlusu 79,95 TL, Peştemal 49,95 TL, Desenli Plaj Havlusu 89,95 TL, Tek Yüz Peştemal Havlu 79,95 TL,, Dijital Baskılı Plaj Çantası 49,95 TL, Kumaş Plaj Çantası 79,95 TL, Jüt Görünümlü Plaj Çantası 99,95 TL, Fileli Plaj Çantası 99,95 TL, Plaj Hasırı 69,95 TL, Fileli Makyaj Çantalı Plaj Çantası 69,95 TL, Çantalı Plaj Şiltesi Seti 39,95 TL'den müşterilere sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Slazenger markası ile Erek Deniz Şortu 99,95 TL, Sevenhıll Erkek Çocuk Deniz Şortu 59,95 TL, Kız Çocuk Fırfırlı Mayo 69,95 TL, Kadın deniz Şortu 69,95 TL, Zebra Desenli Dokuma Elbise 179,90 TL, Renkli Düğmeli Dokuma Elbise 99,95 TL, Çizgili Plaj Elbisesi V Yaka Önden Bağlamalı 119,90 TL, Panço Plaj Elbisesi Kapüşonlu 149,90 TL, Siyah Yırtmaç Detaylı Dokuma Elbise 139,90 TL, Gömlek Elbise 179,90 TL, Püsküllü KadınPlaj Elbisesi 69,95 TL, Erkek Kolsuz T-Shirt 69,95 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

Şok Market mağazalarında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürün fırsat ürünleri ise; Bahçıvan 400 gram Tost Peyniri 80,90 TL yerine 55 TL, Burn 4×250 ml Kutu 72,85 TL yerine 50 TL, Kocatepe 100 gram Türk Kahvesi 21,90 TL yerine 16 TL, Ülker 20×40 gram Biskrem 75 TL yerine 55 TL, Cif 1500 ml Tüm Yüzeyler Jel 64,50 TL yerine 39 TL olacak.

BİM'de bu salı neler var? BİM 25 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu