A101'de bu hafta neler var? A101 27 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 27 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda Televizyonlar bu haftaya damga vuruyor. A101 Aldın Aldın kampanya etiketi ile hazırlanmış olan onlarca kategoride çeşitli indirim fırsatları yer alıyor. A101'de bu hafta; Doğtaş marka Ruum Store Sera berjerler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 27 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 27 Nisan Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, hurç, yastık, çadır, airfryer, mikrodalga fırın, berjer, şişme yatak ve Kamp ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Kamp ürünleri Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve mutfak, Çok amçalı Ev eşyaları, oyuncaklar ve Temel ihtiyaç kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları yer alıyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 5 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 13,299 TL, Yine Toshıba markası ile 4K smart tv, exxen, youtube, netflix, tek kumanda özelliği bluetoothlu Toshıba 55″ Ultra HD Oled Android TV 11,999 TL, 4K smart tv, exxen, youtube, netflix uygulamaları ile dikkat çeken Toshıba 50″ Ultra HD Android TV 7,699 TL, Onvo 43″ Full HD Andrid Smart Led Tv 4,299 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise çift simli yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 8 GB Ram ve 256 GB dahili hafızalı Samsung Galaxy S20FE Cep Telefonu 12,599 TL, TCL markası ile yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 3 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı 2 yıl garantili TCL Cep Telefonu 2,899 TL, Piranha Duvar Şarjı 59,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 159 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 139 TL, SanDisk 128 GB USB 3.2 Bellek 209 TL, Uzaktan Kumandalı 9 W Led Ampul 44,95 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise 27 Nisan 2023 A101 Aktüel Kataloğu içeriğinde; SEG 12 KG Çamşır Makinesi 7,999 TL, Çift kapılı, 451 litre net iç hacimli, SEG No-Frost Buzdolabı 9,199 TL, SEG 65 LT Termosifon 2,699 TL, Hyundai Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1,999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 Aktüel 27 Nisan 2023 Kataloğu kampanyalarında yer almış bu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Samsung Mikrodalga Fırın 1.999 TL, Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.199 TL, Oral-B Clean & Protect Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı 599 TL, Orla-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 3+1 219 TL, Kiwi Çelik Kettle 199 TL, Sprey Yağlık 29,95 TL, Regal RC 1500 Çay Makinesi 599 TL, Kiwi Şarjlı Sebze Doğrayıcı 159 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 129 TL, Kiwi Dik Süpürge 439 TL, Aprilla Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 89,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL, Aprilla Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 89,95 TL.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki çok amaçlı ev eşyaları grubundaki fırsatlarda ise; 26 Jant Bisiklet 1.899 TL, 4+1 Merdiven 349,95 TL, 6 Çekmeceli Saklama Dolabı 499,90 TL, Kapaklı Kutu 69,95 TL, 15 Bölmeli Düzenleyici 24,95 TL, Bayan Ayakkabı Kutusu 22,95 TL, Bay Ayakkabı Kutusu 29,95 TL, Dome 2 Kişilik Kamp Çadırı 499 TL, Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 669,95 TL, Solar Kamp Duşu 129,95 TL, Airbed Tek Kişilik Şişme Yatak 239,95 TL, Airbed Double Çift Kişilik Şişme Yatak 389,95 TL, Gaz Kartuşu 49,95 TL, USB Şarj Edilebilir Çakmak 129,95 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; Sinek Öldürücü 229,95 TL, Sinek Öldürücü Raket 69,95 TL, Çantalı Portatif Ocak 349,95 TL, Dikey Led Sinek Öldürücü 89,95 TL, Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 129,95 TL, Turbo Kamp Ocağı K-635 119,95 TL, Eko Büyük Gaz Lambası 129,95 TL, Çakmaklı Kartuş 169,95 TL, Doğtaş Ruum Store Sera Berjer 2.749 TL, Doğtaş Ruum Store Mono Berjer 2.249 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 Aktüel bu hafta merakla beklenen Tekstil ve Giyim grubu fırsatlarında toptan fiyatlarla 27 Nisan 2023 A101 Kataloğu listesinde yer bulan ürünleri; Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 79,95 TL, Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 99,95 TL, Nakışlı Mutfak Peçetesi 11,95 TL, Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 49,95 TL, Silikon Yastık 59,95 TL, Yastık Hurcu 29,95 TL, Kazak Hurcu 24,95 TL, Yorgan Hurcu 39,95 TL, Silk&Blue Bay Soket Çorap 3'lü 29,5 TL, Silk&Blue Bayan Soket Çorap 3'lü 29,95 TL, Silk&Blue Bay Havlu Bel Boxer 37,95 TL,

A101 27 Nisan kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubu seçili ürünleri ise; Cem Nero Midi Ürünler 99,95 TL, Ayaklı Cam Meyvelik 69,95 TL, Manuel Doğrayıcı 69,95 TL, Silikon Ürünler 14,95 TL, Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 129,95 TL, Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 119,95 TL, Stantlı Tuzluk Seti 2'li 24,95 TL, Detox Matara 39,95 TL, Cips ve Mısır Kovası 8,95 TL, Desenli Latte Bardağı 24,95 TL, Karma Plastik Ürünler 14,95 TL, Trend Saklama Kabı 10,95 TL, Metal Kase 8,95 TL,

A101'de bu hafta çocuklar için hazırlanan ürünlerde Masal Saklama Kabı 8,95 TL, Buzdolabı Organizeri 18,50 TL, Kare ve Yuvarlak Kapaklı Kase 39,95 TL, Kulplu Süzgeç Badya 2'li 24,95 TL, Porselen Havan 99,95 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 79,95 TL, Paşabahçe Cihangir Çay Bardağı 6'lı 29,95 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 10,95 TL, Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,95 TL, Desenli Prselen Kase 10 cm 27,50 TL, Paşabahçe Fincan Seti 4 Parça 119,95 TL, Paşabahçe Kupa 2'li 49,95 TL'den satılacak.

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