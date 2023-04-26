BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 28 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Nisan 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Elektrikli bisiklet, robot süpürge, buhar jenaratörlü ütü, çok amaçlı dolap ve bebk ürünleri dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Bebek Grubu, Züccaciye, Mutfak ürünleri ile Eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklar ve "Evlerinizde Lavanta Esintisi" etiketiyle özel ürünler öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 28 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Bebek Ürünleri, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Oyuncak grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 28 Nisan Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; DİJİTSU 50 İnç Ultra HD Android Led TV 5999 TL. Fakir Robot Süpürge 4499 TL. Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 2499 TL. Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 2199 TL. Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1199 TL. Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 689 TL. Kuba Elektrikli Bisiklet 11999 TL. Katlanır Vitesli Bisiklet 2599 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Kapı arkası askılık, siyah duşa kabin şampuanlık, yapışkanlığı banyo aksesuarları ve banyo seti gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerin başında; RS720 robot süpürge ise 4499 TL fiyattan geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 25 km hıza erişebilen, 35 ila 40 km arası sürüş mesafesine sahip, Yaklaşık olarak 6 saatte şarj olabilen ürün 20 inç çelik 16,5 inç katlanabilir şasi ile dikkat çekiyor.

Bir diğer fırsat ürününde 7 vites ve 2 yıl garantili olan katlanır vitesli bisiklet ürünü 2.599 TL, Dijitsu 50 inç 4 k android tv ürünü 5.999 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bim 28 Nisan Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise Bebek Ürünleri oluyor. Özellikle Anne ve Anne adaylarının yoğun ilgi göstereceği ve beklediği ürünlerde; Hayvan Temalı Dişlik 24,50 TL, LC Mini Taşıt ve Helikopter 59 TL, Piccolo Mondi Ahşap Bultak Yapboz 32,50 TL, LC İlk Kumandam 119 TL, Piccolo Mondi Bebek Aktivite Halısı 195 TL, Kiki Geometrik Şekiller Oyunu 79 TL, Mgs Eğitici Kule 29,50 TL, Piccolo Mondi Oyuncak Soft Bebek Arabaları 39 TL, Mama Sandalyesi Oyuncağı 79 TL, LC Neşeli Çıngıraklı Top 24,50 TL olarak satılacak.

BİM'de bebekler için hazırlanmış ürünlerin devamında; LC Eğitici Bultak ve Aktivite Küpü 129 TL, Neşeli Halkalar Oyuncağı 39,50 TL, Mgs Yürüyüş Arkadaşım 44,50 TL, Woodoy Akıllı Şekiller 89 TL, Woodoy Koordinasyon Oyunu 119 TL, Woodoy Ahşap Tak Çak 57,50 TL, LC Renkli Top Yuvarlama Kulesi 59 TL, LC Marakaş Çıngırak 19,50 TL, Sihirli Düğmeler Junior Eğitici Oyuncak 69 TL, Mgs Halkalı Araba 49 TL, Diytoy Bebeğimin İlk Zeka Kartları Karma 37,50 TL fiyattan yer alıypr.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Diytoy Baby Puzzle 29,50 TL, Sozzy Toys Sevimli Halkalı Çıngırak 79 TL, Sozzy Toys Çıngıraklı Sıksık Peluş Oyuncak 69 TL, Cocomelon 4 Yapboz 1 Arada 44,50 TL, Bubu Yumurta Eşleştirme Oyunu 49 TL, İlk Kitaplarım 12,50 TL, Hareketli Kitaplar 17,50 TL, Tekerlekli Kitaplar 24,50 TL, Parıltı Hareketli Gözler Boyama Kitapları 19,50 TL, Piccolo Mondi İlk Bez Kitabım Hışırtılı 24,50 TL, Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 47,50 TL, Martı Çocuk 3 Boyutlu Hikaye Kitapları 24,50 TL olacak.

Bim Aktüel ürünler kataloğunun çok amaçlı eşya grubunda ise; 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 479 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 579 TL, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 245 TL, Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 79 TL, Okyanus Home Kapı Arkası Askılık 37,50 TL, Okyanus Home Siyah Duşakabin Şampuanlık 79 TL, Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 49 TL, Banyo Seti 5'li 249 TL, Kaymaz Banyo Taburesi 45 TL, Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 129 TL,

Metal Kayık Organizer 44,50 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 55 TL, Mandal Çeşitleri 20'li takım 15 TL, Fırça Çeşitleri 15 TL, Clean & Clear Deterjan Hazneli Temizlik Fırçası 59 TL, Havlu Saç Bonesi 29,50 TL, Hobby Life Sıvı Sabunluk 12,50 TL, Molinella Home Comfort Lavanta Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL, Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 145 TL, Yuvarlak Tepsi 19,50 TL, Kapı Önü Paspası 37,50 TL, Hobby Life Desenli Kahve Bardağı 6,75 TL, Çöp Kovası 5 Litre 24,50 TL, Havlu Seti 2'li 49,50 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında Naturelove bambu mutfak gereçleri 79 tl fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta; Tefal Termos 329 TL, House Pratik Işıklı Parti Topu 149 TL, Lav Keops Kahve Yanı 6'lı Su Bardağı 55 TL, Lav Keops 3'lü Meşrubat Bardağı 48,50 TL, Lav Defne Kapaklı Cam Saklama Kabı 19,50 TL,

Lav Defne Kapaklı Cam Saklama Kabı 17,50 TL, Lav 6'lı Karen Kase 99 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 129 TL, Chef's Krep Tavası 109 TL, Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 79 TL, Mehtap Karnıyarık Tenceresi 179 TL, Mehtap Derin Tencere 169 TL, Mehtap Tava 89 TL olacak.

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