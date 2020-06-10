BİM'e bu hafta neler geliyor? 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler

10 Haziran 2020 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:02

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta porselen yemek takımları ve tava çeşitleri geliyor. Bu hafta BİM aktüel 5 Haziran 2020 indirim kataloğunda; Elektrik süpürgesi ve Televizyon dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimler haberimizde. İşte 5 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu

BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Çocuklar için trambolin, bisiklet, akülü ATV araba, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor. BİM aktüel ürünlerin cuma günü satışa çıkacak olan ürünler kataloğu aşağıdadır.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Intex 220V Pompalı Yüksek Şişme Yatak, Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon, Rookie 20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet, Voit Boks Torbası, Dynamic Badminton Seti, Kablosuz Portatif Kapı Zili, Pilsan PARS Akülü ATV, airmaster Drone Corby SD01, Smart Pro Akıllı Bileklik, Hometech Mıknatıslı Mikrofonlu Kulaklık, RodiMood Polo Yaka Erkek Tshirt, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Plaj Havlusu, Desenli Plaj Çantası, Piknik-Plaj Örtüsü, Işıklı Reflektörlü Kol Bandı, Erkek Çocuk Lisanslı Deniz Şortu, Desenli Orta Boy Abs Valiz, Buzluk Termos 24 Litre ve çok daha fazlası yer alıyor. işte 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...