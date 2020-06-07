BİM'e bu hafta neler geliyor? 9 Haziran 2020 BİM kataloğu aktüel ürünler

07 Haziran 2020 Pazar 12:15 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 12:15

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta set üstü cam ocak, şişme yatak ve uygun fiyatta drone geliyor. Bu hafta BİM aktüel 9 Haziran 2020 indirim kataloğunda; 18 vites bisiklet ve Televizyon dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimler haberimizde. İşte 9 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu

BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor.

BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Intex 220V Pompalı Yüksek Şişme Yatak, Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon, Rookie 20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet, Voit Boks Torbası, Dynamic Badminton Seti, Kablosuz Portatif Kapı Zili, Pilsan PARS Akülü ATV, airmaster Drone Corby SD01, Smart Pro Akıllı Bileklik, Hometech Mıknatıslı Mikrofonlu Kulaklık, RodiMood Polo Yaka Erkek Tshirt, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Plaj Havlusu, Desenli Plaj Çantası, Piknik-Plaj Örtüsü, Işıklı Reflektörlü Kol Bandı, Erkek Çocuk Lisanslı Deniz Şortu, Desenli Orta Boy Abs Valiz, Buzluk Termos 24 Litre ve çok daha fazlası yer alıyor. işte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...