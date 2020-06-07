ŞOK markete bu hafta neler geliyor? ŞOK 10 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünler

07 Haziran 2020 Pazar 13:12 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 13:12

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta da mutfak eşyaları ve tekstil ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. ŞOK markete bu çarşamba gelecek aktüel ürünlerde Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda; 120×180 cm Pamuk Taban Halı 99,90 TL. Yine yumuşak dokulu, organik kaydırmaz taban özellikli 80×140 cm ebatlarında Pamuk Taban Halı 59,95 TL. değişik renk seçenekleri ile 140×140 cm ebatında Sofra Bezi 5,99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK markete bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimler haberimizde. İşte ŞOK 10 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünler listesi

ŞOK'a gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile kek kalıpları geliyor.

ŞOK 10 Haziran 2020 kataloğunda yer alacak ürünlerin arasında; 3.5 lt Kapaklı Mikser Kabı 7,99 TL. Paslanmaz Çelik Yaylı Çırpıcı 5,99 TL. Paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan, kaydırmaz silikon ayaklı, 460 cc hacimli mutfaklarınızda elinizin altında ayırmayacağınız en büyük yardımcınız olacak Çek-Bırak El Rondosu 19,95 TL. Kumsal Markası ile Granit efektli Yanmaz Yapışmaz özellikli Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 18,95 TL. Titiz Kurabiye seti 11,95 TL. Slikon 6’lı Kek Kalıbı 5,99 TL. Silikon Plastik Saplı Spatula 4,99 TL. Silikon Mini Fırça 1,99 TL. Silikon Tutamaç 6,99 TL. Paşabahçe Kapaklı 1000 cc 4 Mevsim Kavanoz 4,99 TL ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK kataloğunda Fantom markası ile 3 yıl garantili 5 lt toz kapasiteli, hepa filreye sahip, 850 watt motoru ile yüksek eşim gücü, 360 derece dönebilen hortum yapısı, 5 metre kablo uzunluğu ve otomatik kablo sarma özellikleri ile dikkatlerinizden kaçmayacak haftanın fırsat ürünü Fantom TR8500 Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL. 2 Yıl garantili olarak satışa sunulacak olan Vücut kitle endeksi ölçebilme, dijital ölçüm tekniğine sahip, Bluetooth özellikli Xiaomi Akıllı Baskül 119 TL. 2.4 GHz, 300 Mps veri hızı, 2 adet antene sahip olan Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici 89,90 TL

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