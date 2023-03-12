BİM'e bu hafta salı günü neler gelecek? BİM 14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM aktüel kataloğunda Serel 1000 gr Tahin 85 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Temizlik ve Hijyen ürünleri, Kahvaltılık ürünler, Süt ve Süt Ürünleri, Bebek bezleri, Soslar, Turşular ve hazır gıda grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Pınar tam yağlı tost peyniri 600 g ürünü 115 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki BİM'de bu hafta salı günü BİM market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 14 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Tat 1.500 g domates salçası 79,50 TL'den yer alıyor.

BİM 14 Mart kataloğunda; Tepe Diş Fırçası 49 TL, Tat 660 gr Türlü 27,50 TL, Serel 1000 gr Tahin 85 TL, Destan 100 gr İsot 9,75 TL, Tat 670 gr Bamya 27,50 TL, Sinangil 10 Kg Un 99,50 TL, Kaya 130 gr Tuzu 17,50 TL, Deniz 125 gr Tuzu 17,50 TL, Calve Sos Çeşitleri 24,75 TL, Tukaş Karışık Turşu 36,50 TL,

Saban 2500 gr Nohut 76,50 TL, Tat 670 gr Taze Fasulye 27,50 TL, Persil 6,5 Kg Toz Deterjan 129 TL, Wellnax Desenli Wc Blok 12,50 TL, Vanish 1800 ml Leke Çıkarıcı 79 TL, Orkide 4×250 gr Margarin 39,75 TL, Efsane 5000 gr Pilavlık Pirinç 84 TL, Saban 2500 gr Bulgur Pilavlık 37 TL, Elseve 300 ml Saç Maskesi 67,50 TL'den satılacak.

Ayrıca; Lays 193 gr Klasik Patates Cipsi 24,50 TL, Doritos Taco 218 gr Mısır Cipsi 24,50 TL, Pınar 1 Litre Çocuk Devam Sütü 23,50 TL, Pınar 600 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 115 TL, İçim 1 Litre Orman Meyveli Kefir 29,75 TL, Teksüt 700 gr Tam Yağlı Taze Kaşar 110 TL, Kaanlar 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 79 TL, Bebem 90'lı Natural Bebek Bezi Maxi 167 TL, Bebem 72'li Natural Bebek Bezi Junior 167 TL, Gürsüt 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 185 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM'de bu salı; Bebem 60'lı Natural Bebek Bezi X Large 167 TL, Kido 6×180 ml Kakaolu-Çilekli-Muzlu Süt 37,50 TL, Teksüt 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 129 TL, Berk 40×5 gr Jumbo Demlik Poşet Siyah Çay 22,50 TL, Türkiye Kalkınma Vakfı 850 gr Süzme Çiçek Balı 89,50 TL, Tariş 1300 gr Dut & Harnup & Hurma Pekmez Özü 75 TL, Limonlu 100 gr Karabiberli Sarımsaklı Deniz Tuzu 17,50 TL, Tariş 500 ml Üzüm & Nar & Hurma & İncir Sirkesi 10,75 TL'den satılacak.

BİM kataloğunda; İçim 1 Litre Ayran 16,50 TL, Pofu 12'li Kağıt Havlu 59 TL, Pınar 3×180 gr Labne 65 TL, Pınar 700 gr Tereyağı 139 TL, Solo 3×52'li Islak Havlu 25 TL, Pofu 32'li Tuvalet Kağıdı 95 TL, Eker 125 gr Çokokaymak 19,50 TL, Pınar 6×200 ml Yağlı Süt 41,50 TL, Eker 750 gr Efsane Yoğurt 26,50 TL, Pınar 4×1 Litre %3,3 Yağlı Süt 95 TL, Soft 20'li Cepli Sunum Peçete 25 TL, Eker 6×195 ml Tombul Ayran 23,50 TL, İçim 1750 gr Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL, Pınar 200 ml %18 Yağlı Krema 17,50 TL olacak.

Bu Salı BİM'de siz değerli müşterilerin tercihine sunulacak diğer kampanya ürünlerinin devamında; Superfresh 3×150 gr Ton Balığı 75 TL, Güldal 4 Litre Çamaşır Suyu 29,50 TL, Calgon 650 gr Kireç Önleyici 42,50 TL, Claderm 100 ml Kil Maskesi 29,50 TL, Pantene 100 ml Saç Bakım Yağı 69 TL, Knorr 34×10 gr Tavuk Bulyon 23,50 TL, Tat 1500 gr Domates Salçası 79,50 TL, Tat 1450 gr Tatlı Biber Salçası 99,50 TL, Tat 685 gr Domates Rendesi 21,50 TL, Pembe 140 gr Himalaya Tuzu 17,50 TL, Tunaş 1500 gr Vişne & Çilek Reçeli 69 TL, Destan 350 gr Kilis Tipi Pul Biber 34,50 TL, Saban 2500 gr Kırmızı Mercimek 55,50 TL, Cem 1000 gr Kırma Yeşil Zeytin 44,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'deki fırsat ürünlerinin devamında; Macromax 10'lu Renkli Sünger 12,50 TL, Yumoş 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 85 TL, Fairy 85'li Bulaşık Makinesi Tableti 229 TL, Mr. Green XL Güderi Temizlik Bezi 26,50 TL, Marmarabirlik 500 gr Siyah Zeytin 28,50 TL, Ekmecik Yumurtalı Çorbalık Erişte 13,50 TL, Üzüm 125 gr Çekirdekli Deniz Tuzu 17,50 TL, Macromax Endüstriyel 30'lu Çöp Torbası 45 TL, Head&Shoulders 600+350 ml Şampuan 105 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinin devamında; Knorr 3×69 gr Kremalı Domates Çorbası 36,50 TL, Seğmen 100 gr Sarımsak & Soğan Tozu 14,75 TL, Heinz 570g Ketçap & 400g Mayonez Set 49,50 TL, Güleç 4 Litre Asprinn Genel Temizlik Sıvısı 36,50 TL, Cilit Bang 1000 ml Pas Kireç – Yağ Sökücü 29,50 TL, Camsil 2 Litre Yersil Sirkeli + Arap Sabunlu 29,50 TL, Tatlan 330 gr Hurma Dolgulu Tahin Helvası 29,50 TL, Knorr 70 gr Beşamel Sos & 60 gr Patates Püresi 15 TL, Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez 34,50 TL'den yer alacak.