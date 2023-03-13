ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 15 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?

ŞOK'un hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. Aktüel katalogları incelemek isteyen müşteriler, ŞOK 15 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğundaki indirim fırsatlarını merak ediyor. ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünlerde ev tadilatları kapsamında İç Cephe ve tavan boyası, derz dolgusu, boya fırçaları, Darbeli Matkap ve 3+1 basamaklı Merdiven satışa sunuldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Sürgülü ve 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki ŞOK 15 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları

ŞOK 15 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI MI?



ŞOK'un bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan kataloğu yerine uzun süreli bir broşür yayımlandı. ŞOK'ta 11-28 Mart günleri için hazırlanan katalogta Kablosuz görüntü aktarma özelliği olan Havit PJ202 Full HD 1080P Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 2899 TL fiyatla yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK 11-28 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun Elektrikli Ev Alatleri grubunda; Arzum Lusso El Blender Seti 599,90 TL. YUİ markası ile 2 yıl garantili Gri-Beyaz renkli paslanmaz çelik bıçaklar, otomatik çalışma özellikli Yui M11 5'i 1 arada Doğrama ve Rende Makinesi 899,90 TL. Alpina Midi Fırın 599,90 TL. Queen Jesse Çelik Kettle 179,90 TL. Awox Teaplus Çay Makinesi 289,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'un Mart ayının 28'ine kadar raflarda olacak aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünlerin devamında Ramazan'a özel ürünler de var. Ramazan Ayına özel olarak hazırlnamış olan Bakliyat, Kahvaltılık, Soğuk ve Sıcak İçecekler, Temizlik ve Hijyen, Bebek bakım ürünleri ile İhitiyaç sahipleri ile paylaşacağınız Ramazan Erzak Paketi ve Ramazan Kolisi yer alıyor.

ŞOK Ramazan ürünleri kapsamında; Mis Mihaliç Peyniri 350 g 59,90 TL'den satılıyor. Tulum peyniri ise 300 g olarak 53,90 TL'den sizleri bekliyor. HT krema %35 yağlı 200 ml 19,50 TL, Tatlıca tel kadayıf 25,75 TL'den, porsiyon kadayıf 250 g 16,90 TL'den, Baldan tatlı cevizli baklava 900 g 74,95 TL, Şekerpare 250 g 16,90 TL, Kemalpaşa tatlısı 140 g ürününde ise 13,95 TL, Kalbura bastı 200 g 13,90 TL VE Nestle Nesquik gevrek 450 g 35,90 TL fiyatta satışa çıkıyor.

Ayrıca; Kebir tereyağı 500 g 95,50 TL, duranlar rulo süt kaymağı 150 g ürünü 31,75 TL'den sizleri bekliyor.

Bu sene Şok Market Ramazan Erzak Paketi 234,90 TL olarak satışa sunuldu.

Şok Kataloğu içindeki Züccciye ve Mutfak grubunda ürünleri ise; DELTA marka güvencesi ile 304 çelikte üretilmiş Delta Çelik Tencere 229,95 TL. Delta Çelik Derin Tencere 299,95 TL. Delta Çelik Karnı Yarık Tencere 259,95 TL. Delta 6 Parça Çelik Güveç Seti 499,95 TL. Emaye Kızartma Tavası 119,95 TL. Döküm Sahan 149,95 TL. Dökmüm 18 cm Sahan 124,95 TL'den satışa sunulacak.

Züccaciye ürünlerinin devamında; Akrilik 6'lı Kahvaltılık Seti 79,95 TL. Akrilik Buzdolabı İçi Düzenleyici Çeşitleri 39,95 TL. İçi Sırlı 6'lı Fırın Güveç Seti 49,95 TL. İçi Sırlı Orta Kapaklı Güveç 69,95 TL. Ahşap Oklava, Spatula ve Fırça Seti 22,95 TL. Teflon Ocak Üstü Tost Makinesi 169,90 TL. Kapaklı Hazneli Rende 49,95 TL. İpli 5 Bıçaklı Rondo 69,95 TL. Hasır OVal Servis Tabağı 34,95 TL. Kapaklı Kare Tencere 69,95 TL. Diamond 6'lı Su Bardağı 99,95 TL. Diamond 4'lü Ayaklı Bardak 119,95 TL. Diamond 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 149,95 TL. Metal Servis Maşası Çeşitleri 29,95 TL. Kupa Bardak 9,99 TL. Paşabahçe Bricks 2'li Fincan 69,95 TL. Generation Kase 49,95 TL fiyattan satılacak.

Metal Ayaklı Yer Sofrası 179,90 TL. Metal ayaklı Katlanır Masa 349,90 TL. Batarya Ucu 2 Fonksiyonlu 19,95 TL. Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL. Güpürlü Masa Örtüsü 89,95 TL. PVC Masa Örtüsü 54,95 TL. Sandalye Minderi 29,95 TL. Mutfak Önlüğü 59,95 TL. Fırın Eldiveni 24,95 TL. Tutaç 2'li Set 29,95 TL

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üzeri yapacağınız alışverişlerde Ülker Dido Trio Tablet XXL ve Ülker Çikolatalı Pasta Tadında Çikolata 55 yerine 35 TL'den satılacak.