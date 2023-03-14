A101'de bu hafta neler var? A101 16 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronikten Teknolojiye, Elektrikli Ev Ürünlerinden Beyaz Eşyaya, Mutfak ürünlerinden Züccaciyeye, Çok amaçlı ev eşyalarından, Tekstil ve giyim ürünlerine, Eğitici özellikli oyuncaklardan Temel ihtiyaçlara kadar onlarca çeşit ürün yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Inox buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi uygun fiyatla satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 16 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 16 Mart Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 2 farklı televizyon, Stand Mikser, Airfryer, Waffle Makinesi, Bluetooth Kulaklık, Cam Elektrikli Cezve, cep telefonu ve Notebook gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

Bu hafta A101 Marketin en dikkat çeken fırsat ürünü 19.990 TL fiyatıyla APEC 125 cc Benzinli Motosiklet oluyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 2 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Hı-Level 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 6,299 TL, 2 yıl Vestel garantili dahili uydu alıcılı, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalı Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3,599 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise; 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Xiaomi 9C Cep Telefonu 3,999 TL, 4 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızalı 6.7″ inç ekranlı Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3,599 TL, SanDisk 128 GB USB 2.0 Bellek 209 TL, Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 74,95 TL, Logitech Kablosuz Mouse 189 TL, Piranha Tripod Telefon Tutucu 27,95 TL, Osram Led Ampul 21,95 TL'den satılacak.

A101 Kataloğu ile bu hafta Beyaz Eşya grubunda INOX model 3 farklı beyaz eşya yer alıyor. 1000 devirli 9 Kg çamaşır yıkama kapasiteli SEG 910S Çamşır Makinesi 6,799 TL, SEG Bulaşık Makinesi 6,799 TL ve SEG İnox No-frost Buzdolabı 11,999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Ev eşyaları kapsamında ise; Singer Brilliance Dikiş Makinesi 3,199 TL, Kiwi Türk KahvesiMakinesi 179 TL, Kiwi Çubuk El Blender 179 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 249 TL, Kiwi Yumurta Pişirici 149 TL, Kiwi Doğrayıcı 279 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 279 TL, Homend Functionall Multiblender Seti 699 TL, Arzum Violet Epilasyon Aleti 299 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 149 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Porselen Kupa 24,95 TL, Çelik Termos 299,95 TL, Saklama Kabı Setleri 49,95 TL, Cam Saklama Kabı 14,95 TL, Antik 2'li Kase 39,95 TL, Katlanır Ürünler 22,50 TL, Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 119,95 TL, Süzgeçli 3'lü Kase Seti 49,95 TL, Vera Kase 14,95 TL, Plasik Karma Ürünler 11,50 TL, Cips ve Mısır Kovası 9,95 TL, Düğmeli Matara 24,95 TL,

Lisanslı Beslenme Kabı 19,95 TL, Paşabahçe 6'lı Kase Seti 59,95 TL, Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak Çeşitleri 17,95 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 18,50 TL, Porselen Kase Çeşitleri 16,50 TL, Bambu Kesme Tahtası 24,95 TL, Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,95 TL, Porselen Havan 99,95 TL, Yağlık 14,95 TL, Metal Çırpıcı Çeşitleri 19,95 TL, Soyacak Çeşitleri 22,50 TL, Luminarc Tabak Çeşitleri 39,95 TL, Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 44,95 TL, LAV Renkli Katlı Sunumluk 59,95 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101 Kataloğu içerisindeki tekstil ve giyim ürünlerinde; Saçaklı Kaymaz Fitilli 120×180 cm Halı 299 TL, Saçaklı Kaymaz Fitilli 80×150 cm Yolluk 149 TL, Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Modal Sweatshirt 189 TL, Silk&Blue Bayan Gömlek Yakalı Biyeli Pijama Takımı 169 TL, Silk&Blue Bayan Atlet-Slip Takım 29,95 TL, Knup Bay Eşofman Takımı 249 TL, Silk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 129 TL fiyattan satılacak.

A101 Aktüel kataloğunun fırsat ürünlerinde ayrıca; Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 1.599 TL, Mermer Desen Yer Sofrası 179,95 TL, Mermer Desen Katlanır Masa 299 TL, Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,95 TL, Piranha Mini Kompresör 279 TL,

Lastik Tamir Kiti 400 ml 24,95 TL, Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı 24,95 TL, Motor Temizleme Spreyi 44,95 TL, Universal Motosiklet Brandası 149,95 TL, Neopren Yüz Maskesi 34,95 TL, Balaklava 24,95 TL, 4+1 Tornavida 29,95 TL, Sprey Boya 24,95 TL, Jant Boyası 44,95 TL olarak Perşembe gününden itibaren A101 market reyonlarında olacak.