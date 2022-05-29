BİM'e bu hafta Salı günü neler geliyor? BİM 31 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta içecek, sos ve köfte çeşitlerinde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kamp malzemeleri geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de bu hafta Stanley 0,47 litre termos 259,00TL'den fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta gıda grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Torku Evlik Dana Sucuk, Emin Dana-Kuzu İnegöl Köfte, Marmara Birlik Gurme Siyah Zeytin ve Solo Islak Havlu gibi fırsat ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 31 Mayıs 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 31 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 31 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda kamp ürünleri grubunda Trekking & kamp sırt çantası, Çift katmanlı 2 kişilik çadır, Şişme kamp matı, Kampçı yemek pişirme seti, Katlanır kamp sandalyesi, Bahçe/Plaj şemsiyesi ve Katlanır piknik masası seti uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun ilk sayfasındaki hijyen grubu ürünlerde; toz deterjan, konsantre yumuşatıcı, tuvalet kâğıdı 3 katlı, ıslak havlu, jel banyo kokusu, bulaşık eldiveni, saç kremi, anti bakteriyel temizlik bezi, şekilli yara bandı, sürpriz oyuncaklı yumurta, diş fırçası, katı sabun ve bebek kolonyası uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki elektronik ürünler; Nostaljik fırın 239,00 TL, Drone CX007-2B ürünü de 299,00 TL ve JBL Tune 160 kulak içi kulaklık 59,90 TL'den geliyor.

BİM'de bu hafta gıda ürünlerinde Knorr Et Çeşnisi 40 gr 7,90 TL, Knorr Köfte Harcı 82 gr 7,90 TL ve Knorr Mangal Harcı 37 gr 7,90 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki mangal ürünleri ve çerezler bu kadarla da kalmıyor.

BİM 31 Mayıs kataloğundaki diğer fırsat ürünleri şöyle; Emin Dana Antrikot 250 gr 42,50 TL, Aytaç Dana Çerkeş Sucuk 400 gr 46,50 TL, Polonez Dana Jumbo Sosis 270 gr 28,50 TL, Emin Dana – Kuzu Satır Köfte 400 gr 45,50 TL, Emin Dana – Kuzu İnegöl Köfte 400 gr 45,50 TL ve Emin Dana Kuru Köfte 400 gr 45,50 TL, Emin Dana – Kuzu Izgara Köfte 400 gr 45,50 TL gibi pek çok atıştırmalık ürün bu hafta BİM'de.

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda dana antrikot, et çeşnisi, köfte harcı, mangal harcı, dana Jumbo sosis, meze çeşitleri, mısır cipsi, limon aromalı gazlı içecek, kakaolu mısır ve buğday gevreği, ketçap, mayonez, dana satır köfte, köpüklü pipet, mangal kömürü, jel tutuşturucu, kahvaltı seti, reçel çeşitleri ve kürdanlı diş ipi uygun fiyattan satılacak.

BİM'de ayrıca Art Matik 5kg Toz Deterjan 23,90 TL. Jenny&Willy 40'lı Yenidoğan Çocuk Beiz 14,90 TL. Man's 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 8,90 TL. Colgate Diş Fırçası 7,90 TL. AKS 750ml Cam Temizleyicisi 4,25 TL. Emin 400gr Evlik Dana Sucuk 24,90 TL. Dost 1500gr Yoğurt 8,50 TL. Dost 900gr Süzme Yoğurt 10,90 TL. Dost Gurme 125gr Meyveli Yoğurt 2,50 TL. Aknaz 1000gr Tost Peyniri 34,90 TL. Simbat 250gr Ay Çekirdeği Tuzlu/Bol Tuzlu 5,50 TL. Simbat 400gr Yerli Dakota Çekirdeği 7,90 TL. Doğuş 1kg Siyah Filiz Çay 28,90 TL,

Simbat 150gr Çiğ & Tuzlu Kavrulmuş Fındık ve Fındık İçi 11,50 TL. Le Cola Gazlı İçecek 4,90 TL. Simbat 150gr Antep Fıstığı 13,90 TL. Pasta Veneta 500gr Makarna çeşitleri 2,95 TL. Kerem 300gr Labne 6,90 TL. Orman Meyveli, Muz ve Çilek seçenekleri ile satışa sunulan Dany 90gr Meyveli Yoğurt 1,50 TL. Ma Sante 650ml Dilimli Kesme Sade Dondurma 14,50 TL. Ma Sante 650gr Dondurulmuş Çikolatalı Pasta 19,90 TL,

Ma Sante 600gr Dondurulmuş Tiramisu 19,90 TL. Mehmet Efendi 100gr Türk kahvesi 6,25 TL. İlkgün 380gr Reçel 5,90 TL. Nutella 630gr Kakaolu Fındık Kreması 22,90 TL. Kırma ve çizik seçeneklerinin yer aldığı İİnci 400gr Zeytin 7,90 TL. Burçak 465gr Yulaflı Bisküvi 5,75 TL. Saklıköy 4'lü Sütlü Kremalı Bisküvi 6,50 TL. XL 240gr Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 3,95 TL. Eti 175gr Petibör Mini Bisküvi 2,75 TL. Çiziviç Peynir Kremalı Kraker 4,50 TL olarak raflarda yerini alacak.