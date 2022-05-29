ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 1 Haziran ŞOK kataloğu 2022

ŞOK 1 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta kamp ve piknik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta 3 Kişilik Çadır 299,90 TL fiyatıyla öne çıkan fırsat ürünleri arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; 3 kişilik salıncak, arkalı bahçe salıncağı, salıncak kılıf takımı, banklı masa takımı ve kobalt oturma grubu yer alıyor. İşte 1 Haziran ŞOK kataloğu 2022

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Temel ihtiyaç grubunda, deterjan, tekstil ve şekerleme grubundaki ürünler büyük indirimler ve kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK kataloğunun bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan indirimli ürünleri arasında; Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, 3 Kişilik Çadır, kamp ve piknik malzemeleri, bahçe salıncağı ve masa sandalye takımı, oturma grubu, klima çeşitleri, ankastre set, 32 parça Piknik Seti, Hamak, Çelik Matara, 5 litre Piknik Termosu, Kulplu Termos Çanta, Çocuk Oyuncak Çeşitleri yer alıyor.

ŞOK'ta mangal ve kamp ürünleri kapsamında; 3 Kişilik Çadır 299,90 TL, Piknik Seti 49,95 TL, Hamak 39,95 TL, Çelik Matara 59,95 TL, BIENLY Süzgeçli Mug Bardak 79,95 TL, Kamp Termosu 199,90 TL, Piknik Termosu 79,95 TL, Plaj Sandalyesi 99,95 TL, Kamp Sandalyesi 99,95 TL, Termos Piknik Çantası 49,95 TL, Kulplu Termos Çanta 79,95 TL, Krone Top Çeşitleri 79,95 TL, Katlanır Akordiyon Bidon 29,95 TL, Bio 3 kg Mangal Kömürü 39,95 TL, Çöp Şiş 100 'lü Paket 8,99 TL'den satışa sunulacak.

Şok 01 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bizleri teknoloji ve elektrikli ev aletleri karşılıyor.

ŞOK aktüel kataloğunda beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri grubunda; Dolce Vita 9000 BTU Duvar Tipi Klima 7,999 TL, Dolce Vita 12000 BTU Duvar Tipi Klima 8,999 TL, Dolce Vita Aqua Konfor Mct 65 Litre Termosifon 2,339 TL, Hoover Cam Ankastre Set 5,289 TL, Sunny Exxcellence Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 839 TL ve Awox Kafija Türk Kahve Makinesi 299 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Awox 43″ Çerçevesiz Televizyon 3,839 TL, Finlux 32″ Uydu Alıcılı Led Televizyon 2,499 TL, Su geçirmez sesli görüşme özellikli Odin W26 Plus Akıllı Saat 499 TL, Tcl Tws Kulak İçi Kulaklık 679 TL, Tcl Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 489 TL, Android işletim sistemli, 32 GB dahili hafızalı, 2 GB Ram kapasiteli Alcatel 3T 10″ 4G Tablet 1,349 TL olarak müşteriye sunulacak.

ŞOK'ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte bahçe ürünleri satılacak. ŞOK kataloğunda; Kobalt Oturma Grubu 2,699 TL, Evdemo Banklı Masa Takımı 1,599 TL, Ceviz Beyaz Mutfak Masası 699 TL, Askılı Bahçe Salıncağı 1,899 TL, 3 Kişilik Salıncak 2,899 TL olarak sipariş bekliyor.