A101'de bu hafta indirimde neler var? 2 Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta için hazırlanan katalogta; Beyaz Eşyadan Elektrikli Ev Aletlerine, Mutfak ürünlerinden Züccaciyeye, Ev Tekstili ve giyimden Bebek ürünlerine kadar onlarca çeşit ürün yer alıyor. Aldın Aldın kampanyasıyla öne çıkan A101 aktüel ürünlerde bu hafta blender, baskül, el süpürgesi, Su Arıtma Cihazı, Döküm Tava ve indirimli bebek bezleri haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri oluyor. İşte A101 2 Haziran A101 kataloğu 2022 ile gelen indirimli ürünler

A101'DE BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Televizyonlar yer alıyor. Televizyonlarda; Phılıps 65″ 4K UHD LED Smart TV 12399 TL, Hı-Level 50″ HD Android Smart Led Tv 4899 TL ve Toshıba 50″ Ultra HD Smart Led Tv 5799 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta 6.5 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1699 TL olarak teknoloji dolabında yerini alacak.

Teknoloji ürünlerinde Piranha markası öne çıkıyor. Piranha 18W Duvar Şarjı 89,95 TL, Piranha 18W Araç Şarjı 59,95 TL, Piranha Araç İçi Telefon Tutucu 27,95 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 99,95 TL, Piranha Araç İçi telefon Tutucu 19,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 99,95 TL'den satılacak.

A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda 3 adet fırsat ürünü yer alıyor. 2 yıl Vestel servis garantisine sahip ön yıkama, gecikmeli başlatma, elektronik kontrol panelli 800 devir SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 3099 TL, SEG 65 L Mekanik Termosifon 1799 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1699 TL'den sipariş bekliyor.

A101'de bu hafta elektronik aletlerin devamında; BMB Alkalin ve Detox Su Arıtma Cihazı 999 TL, Singer Dikiş Makinesi 1.099 TL, Fantom Carbon Cyclone Süpürge 999 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL, Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici 239 TL, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 159 TL, Kiwi Buharlı Kırışık Düzeltici 269 TL, Kiwi Çubuk El Blender 139 TL, Airfresh Hava Nemlendirici 199 TL fiyatla yer alıyor.

A101 2 Haziran A101 kataloğu 2022 ile okulların kapanacak olması dolayısıyla çocuklara özel ürünler de kendilerine yer bulmuş durumda.

Camp 27 Jant Alüminyum Bisiklet 2.999 TL, Oyuncak Benim İlk Bisikletim 129 TL, Triathlon Işıklı Paten 229,95 TL, Triathlon Plastik Kaykay 149,95 TL, Triathlon Oyuncak Bisiklet ve Scooter Kaskı 39,95 TL olacak.

Spor ekipmanları ve piknik aksesuarlarında da kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Triathlon Atlama İpi 14,95 TL, Triathlon Spor Eldiven 39,95 TL, Triathlon Dart Seti 69,95 TL, Badminton Seti 49,95 TL, Neopren El Blekliği 19,95 TL, Neopren Dizlik 39,95 TL, Neopren Ayak Bilekliği 24,95 TL, Castle 25 Litre Termos 169,95 TL, İzolasyonlu Pinik Çantası 49,95 TL, Köşeli Seyyar Ayaklı Mangal 119,95 TL, Orta Boy Izgara 29,95 TL,

A101'de bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda harika fırsat ürünleride yer alıyor. Özellikle bebekler için hazırlanmış ürünlerde; Brillant Bebek Nevresim Takımı 99,95 TL, Brillant Bebek Baskılı Pike 34,95 TL, Silk&Blue Bebek Patik Çorap 3'lü 9,95 TL, Silk&Blue Bebek Kısa Kollu Şortlu Pijama Takımı 34,95 TL, Silk&Blue Bebek T-Shirt-Şort Takımı 34,95 TL, Silk&Blue Bebek Sıfır Kol Penye Elbise 2'li 59,95 TL, Bebek Banyo Eldiveni 7,95 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 34,95 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

Ayrıca; Bayan Tek Tokalı Simli Terlik 29,95 TL, Bay Şeritli Çapraz Terlik 27,95 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda yer alan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde: Hascevher 8 Parça Manolya Çelik Tencere Seti 849,95 TL, Taç Döküm Basık Tencere 279,95 TL, Taç Gravita Döküm Tava 199,95 TL,

Taç Döküm Sahan 149,95 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 219,95 TL, Telli Kızartma Tenceresi 79,95 TL, Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 44,95 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 39,95 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Kare Borcam 59,95 TL, Karpuz Dilimleyici 69,90 TL, İnci Buzdolabı Sürahisi 17,50 TL, Vera Harf Desenli Porselen Kupa 17,50 TL, Lav 12 Parça Çay Seti 69,95 TL.

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