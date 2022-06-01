BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 3 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, nevresim ve yatak örtülerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta A+ enerji sınıflı, cam kontrol panelli Ankastre Fırından oluşan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 3.099 TL fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 3 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 3 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Elektikli Ev Aletleri grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. 2 yıl garantili ücretsiz kurulum desteği 3 hız kademeli alüminyum filtreli Davlumbaz, Ocak, A+ enerji sınıflı, enerji tasarruf özelliği olan Fırından oluşan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 3,099 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 3 Haziran 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 3 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; 16 Jant bisiklet, Tws kulaklık, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, OPPO A16 4/64 GB Cep Telefonu, Benante 3 Bölmeli Kahvaltı Tabağı, Philips Buhar Jeneratörlü Ütü, Fakir Maya Baskül, Gaming Çalışma Masası, XDrive Profesyonel Oyuncu Koltuğu, 14 Jant Bisiklet, Rookie Işıklı Scooter, Mini Usb Vantilatör, Çift Kişilik Pike Takımı, Çok fonksiyonlu Tripod, Ütü Masası ve Kadın Sandalet gibi ürünler uygun fiyattan satılacak.

Ayrıca Kumtel Yağsız Airfryer Fritöz 1399 TL, Kumtel 40 Litre Turbo Fırın 699 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ev aletleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Işıklı Kettle 169 TL, Phılıps Buhar Jeneratörlü Ütü 999 TL, Fakir Carina Saç Düzleştirici 149 TL, Fakir Dijital Baskül 169 TL fiyattan satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan Teknoloji grubunda; 4 GB Ram ve 64 GB hafızalı Oppo A16 Cep telefonu 3399 TL, Gaming Çalışma Masası 599 TL, Xdrive Profesyonel Oyuncu Koltuğu 2299 TL, Gaming Halı 199 TL, Gaming Ayak Altı Halı 29,90 TL,

Polosmart Rgb Büyük Boy Mouse Pad 125 TL, Polosmart Şarjlı Çok Amaçlı Joystick Standı 69,90 TL, Polosmart Tws Kulaklık 99,90 TL, Çok Fonksiyonlu Tripod 39,90 TL, Boyun Destekli Telefon Tutucu 29,90 TL, Rgb Gaming Kabloolu Mouse 165 TL, Ps4 joystick 270 TL, Ps3 Pc Joystick 115 TL, Starcom Mini Usb Vantilatör 39,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Rookie Işıklı Scooter 229 TL, Bisklet 16 Jant 799 TL, DECOLOVE markası ile Decolove Yemek Masası 599 TL, Decolove Yemek Masası Sandalyesi 349 TL, Kanatlı Kurutmalık 195 TL, Ütü Masası 299 TL, Ütü Masası Kılıfı 26,50 TL, Mandallı Led Işıklar 49,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 3 Haziran aktüel ürünler kataloğunun züccaciye grubu ürünlerinde ise; Güral Porselen Yemek takımı 2199 TL, Hisar Çelik Çaydanlık 279 TL, Borcam Kare Tepsi 49,90 TL, Paşabahçe Lotus Ayaklı Kase 59,90 TL, Paşabahçe 4'lü Casablanka Renkli Kahve Fincenı 59,90 TL, Benante Kalp Şeklli Sunum Tabağı 29,90 TL, Benante Aynalı Tepsi 79,90 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 24,90 TL,

Benante 3 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 19,90 TL, Bonera Bakır Kaplamalı Emaye Sahan 89,90 TL, Döküm Waffle Tavası 129 TL, Lav Cube Saklama Kabı Seti 59,90 TL, Çok Amaçlı Mutfak Makası 24,90 TL, Mısır Kovası 9,90 TL, Pirge Soyacak 29,90 TL, Naturelove Bambu Ürünler 19,90 TL, Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 19,90 TL, Ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri 17,90 TL olarak satılacak.

Bu cuma BİM'de; Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri kapsamında; Casildahome Yıkamalı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 119 TL, Casildahome Yıkamalı Tek Kişilik Yatak Örtüsü 89 TL, Bamboo Çift Kişilik Yorgan 269 TL, Bamboo Tek Kişilik Yorgan 229 TL, Bamboo Yastık 99,90 TL, Lüx Kapitone Yastık 69,90 TL, Holjnella Çift Kişilik Pike Takımı 299 TL,

Holjnella Çift Kişilik Nevresim Takımı 299 TL, Tekstil Tabanlı Yolluk 89,50 TL, Dolgulu Kırlent 29,90 TL, Tekstil Tabanlı Halı169 TL, Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Alezi 49,90 TL, Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Alezi 69,90 TL, Freenight Bayan Kapri Takım 119 TL, Şık Elbise 109 TL, Erkek Çapraz Terlik 39,90 TL, Kadın Sandalet 49,90 TL'den BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini almış durumda.

BİM'de bu cuma Çocuklar için yine Eğitici ve Öğretici oyuncaklar da var. Minik Bebek ve Aksesuarları 19,90 TL, Deniz Kabuğu Evi 45 TL, Karma Araçlar 49,90 TL, Dedektif Kutu Oyunu 79,90 TL, Köpekciğin Oyun Macerası 89,90 TL, Roza Altın Islatan Konuşan Bebek 69,90 TL, İlk Okuma Kitapları 9,90 TL, Çıkartmalı Boyama Kitapları 9,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

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