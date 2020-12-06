BİM'e bu Salı gelecek ürünler neler? 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

06 Aralık 2020 Pazar 15:34 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 15:34

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında Kuru Bakliyat ve Kuruyemiş, asma yaprağı ve turşu çeşitleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirim var. Peki BİM'e bu Salı gelecek ürünler neler? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM 8 ARALIK 2020 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Atıştırmalıklar grubunda ETİ marka Bisküvi-Gofret ve Çikolata ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de ayrıca; Tirebolu çay, Serel pekmez, bidon peynir, Fıçı turşu çeşitleri ve kuruyemişlerde indirim var.

BİM'DE BU SALI İNDİRİMDE OLAN ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Serel 800 gr Pekmez 12,90 TL

Kebir 750 gr Bidon Peynir 21,50 TL

Toblerone 100 gr Çikolata 9,50 TL

Fıçı 680 gr Pancar Turşusu 4,95 TL

Fıçı 670 gr Fasulye Turşusu 4,95 TL

Bigbabol 86 gr Şekerli Sakız 7,95 TL

Tirebolu 1000 gr 42 Siyah Çay 25,90 TL

Tadelle 4×30 gr Fındıklı Gofret 5,50 TL

Tadelle 5×24 gr Çikolatalı Gofret 5,50 TL

Will 1 Litre Şeftali Meyveli İçecek 3,25 TL

Jucy %100 6×200 ml Meyve Suyu 6,50 TL

Simbat 400 gr Antep Fıstığı Jumbo 35,90 TL

Bağcı 400 gr Kuru Sele Siyah Zeytin 14,90 TL

Fıçı 650 gr Jalapeno Acı Biber Turşusu 5,95 TL

Malatya Pazarı 35 gr Karışık Kuruyemiş 2,50 TL

Fıçı 680 gr Çubuk Tipi Salatalık Turşusu 5,95 TL

Pernigotti 40 gr Bütün Fındıklı Çikolata 3,95 TL

Fıçı 600 gr Lombardi Tatlı Biber Turşusu 5,95 TL

Freşa 6×200 ml Limon Aromalı Maden Suyu 7,95 TL

Gürsoy Fındık Ezmesi 19,90 TL

Tariş 380 gr İncir Reçeli 7,95 TL

Gurme 455 gr Asma Yaprağı 9,95 TL

Seğmen 640 gr Rezene Balı 29,90 TL

Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 38,90 TL

Pasta 500 gr Veneta Tagliatelle 7,95 TL

Saban 1 Kg Kırmızı Mercimek 10,90 TL

Sana Klasik 4×250 gr Margarin 11,90 TL

Bifa 1215 gr Sütlü Vanilyalı Gofret 15,90 TL

Fiskobirlik 120 gr Yer Fıstıklı Krokan 4,95 TL

Fiskobirlik 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 22,50 TL

Fiskobirlik 400 gr Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu 32,90 TL

Osmanoğlu 250 gr Kakao ve Vanilya Aromalı Pişmaniye 5,95 TL