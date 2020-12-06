ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

06 Aralık 2020 Pazar 16:32 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 16:32

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde; Huawei Notebook fiyatı 6.299 TL'den satışa sunulacak. ŞOK'ta Yazıcı ve 2 farklı tablet de indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Huawei Matebook 6.299 TL, Epson Yazıcı 899 TL, Denver 7″ Tablet 499 TL, Kadın / Erkek Termal Uzun Kol Üst & Uzun Alt 22,95 TL, Huawei Kulaklık 269 TL, Mont 99,90 TL, Kız Çocuk Bonded Mont 64,90 TL, Kadın Şal 26,95 TL, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı 119 TL, Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Botu 19,95 TL, Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Babeti 14,95 TL, French Press 9,99 TL ve Makyaj Çantası 14,90 TL'den satışa sunulacak.

Oyuncak kategorisinde Gokidy Eva Yazı Tahtası 9,99 TL, Gokidy Büyük Damperli Kamyon 24,95 TL ve Ahşap Kule Denge Oyunu 12,95 TL fiyatlarla çocukları bekliyor.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan mutfak ürünleri arasında; 350 ml Mulier French Press 9,99 TL, 6'lı Paşabahçe Çay Bardağı 14,95 TL, 25 cm Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 9,99 TL ve 33 cm Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 15,90 TL. Emaye Kek Kalıbı 15,95 TL, Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL, Buzdolabı Sebze Matı 4,99 TL ve 'Ne Alırsan 4 TL' ürünleri yer alıyor.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan indirimli ürünler;

Huawei Notebook 6.299 TL

Epson Yazıcı 899 TL

Huawei Kulaklık 269 TL

Denver 9" Tablet 799 TL

Denver 7" Tablet 499 TL

Softshell Mont 99,90 TL

Kadın / Erkek Termal Uzun Kol Üst & Uzun Alt 22,95 TL

Kadın Spor Tayt 19,95 TL

Kız Çocuk Bonded Mont 64,90 TL

Kadın Şal 26,95 TL

Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı 119 TL

Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Botu 19,95 TL

Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Babeti 14,95 TL

Wellsoft Kadın Ev Botu 24,95 TL

GoKidy Eva Yazı Tahtası 9,99 TL

GoKidy Büyük Damperli Kamyon 24,95 TL

Ahşap Kule Denge Oyunu 12,95 TL

Mulier French Press 9,99 TL

Paşabahçe Çay Bardağı 6'lı 14,95 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 25 cm 9,99 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 33 cm 15,90 TL

Emaye Kek Kalıbı 15,95 TL

Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL

Buzdolabı Sebze Matı 4,99 TL

Ne Alırsan 4 TL

Makyaj Çantası Çeşitleri 14,90 TL

Ekka Dudak Koruyucu Çeşitleri 6,95 TL

First Class Erkek Deodorant 150 ml 13,95 TL

Bellissima Kadın Deodorant 150 ml 13,95 TL

Molfix Mega Fırsat Paketi 74,95 TL

Gliss Şampuan Çeşitleri 300 ml 15,67 TL

Duru Fresh Sensations / Natural Olive Banyo Sabunu 600 gr 12,75 TL

Duru Geleneksel Sabun 5x160 gr 11,95 TL

Duru Parfümlü Güzellik Sabunu 4x110 gr 10,95 TL

Domestos Dağ Esintisi 3703 ml 19,95 TL

Fairy Bulaşık Sıvısı 2x1 Litre 23,50 TL

Bref Aktif Klozet Bloğu 2'li 11,90 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 44,90 TL

Ariel Sıvı Deterjan 1,69 Litre 27,65 TL

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