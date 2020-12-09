Bu Cuma BİM'de neler var? BİM 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

09 Aralık 2020 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:38

BİM aktüel kataloğunun bu Cuma günü için hazırlanan ürünleri raflarda yerini aldı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelen ürünler arasında Ayak masaj aleti, boyun masaj aleti, kare yemek takımı ve mutfak ürünleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta fermuarlı kadın ve erkek polar, bebek kıyafetleri, bebek telsizi, mama sandalyesi ve bebek kamerası kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Ütü masası, Dijitsu 32 İnç Smart TV, Sterilizasyon Kutusu, Masaj Ürünleri, Kumtel Dikey Isıtıcı, Bebek Yorganı, Bel Korsesi, ev araç gereçleri, kişisel bakım ürünlerive daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Smart Tv, Boyun Düzeltici, STERİLO Sterilizasyon Kutusu, Ayak Masaj Aleti, Hometech Boyun Masaj Aleti, Bel Kompres, Kadın / Erkek Uzun Fermuarlı Polar, Bambu Kirli Sepeti, Kumtel Dikey Isıtıcı, Kumtel Dinamik Ankastre Set, Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı, Bebek Yorganı, Welsoft Nakışlı Bebek Battaniyesi, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Bebek Pijama Takımı gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

Tek Fiyat Masa Ürünleri 12,90 TL

Boyun Düzeltici 29,90 TL

Sırt Düzeltici 29,90 TL

STERİLO Sterilizasyon Kutusu 139 TL

Ayak Masaj Aleti 139 TL

Hometech Boyun Masaj Aleti 79,90 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL

Bel Kompres 39,90 TL

Kompress Genel Kullanım 19,90 TL

Mini Masaj Aleti 17,90 TL

Kadın / Erkek Uzun Fermuarlı Polar 44,90 TL

Çocuk Uzun Fermuarlı Polar 32,90 TL

Çocuk Polar Eşofman Takımı 29,90 TL

Perilla Mini Ütü Masası 29,90 TL

Bambu Kirli Sepeti 59,90 TL

Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL

Narenciye Sıkacağı 79,90 TL

Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri 34,50 TL

Chef's Sahan 20 cm 22,50 TL

Fakir İpli Doğrayıcı 59,90 TL

Paşabahçe Dikdörtgen Borcam Tepsi 29,90 TL

Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 34,90 TL

LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 9,95 TL

Kapaklı Desenli Saklama Kabı 3,50 TL

Poşet Klipsi 6'lı 3,95 TL

Kompakt Saklama Kabı Seti 2'li 9,95 TL

Desenli Badya 6,95 TL

Bebek Telsizi 129 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 49,90 TL

Bebek Yastığı 9,95 TL

Bebek Yorganı 37,95 TL

Pilsan Pratik Mama Sandalyesi 6,90 TL

Pamuklu Bebek Battaniyesi 18,90 TL

Bebek Nevresim Takımı 44,90 TL

Bebek Pijama Takımı 19,90 TL

Welsoft Nakışlı Bebek Battaniyesi 29,90 TL

Bebek Montu 59,90 TL

Beyaz Bebek Body 2'li 10,90 TL

Bebek Uyku Tulumu 26,90 TL

Bebek Kundak Havlusu 15,90 TL

Bebek Müslin Bez 12,50 TL

Bebek Alt 2'li 17,90 TL

Organik Bebek Ağız Mendili 4'lü 9,95 TL

Bebek Eldiveni 17,90 TL