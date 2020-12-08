A101 10 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'e bu hafta neler geliyor?

08 Aralık 2020 Salı 11:48 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:48

A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğunda 2 ayrı televizyonun yanı sıra uygun fiyata birçok mutfak eşyası ve elektronik eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında termosifon, şarjlı su pompası, saç kurutma makinesi, titreşimli yüz temizleme cihazı ve katlanabilir masa bulunuyor. İşte A101 10 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e çamaşır kurutmalık, lastikli halı örtüsü, telefon kurutma makinesi, traş makinesi, mermer desenli masa, emaye kek kalıpları, ve daha birçok ürün kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.