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Ekonomi

Binance.US duyurdu: Dolar mevduatları askıya alınacak

Kripto para borsası Binance'in ABD iştiraki, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurdu.

AA9 Haziran 2023 Cuma 20:47 - Güncelleme:
Binance.US duyurdu: Dolar mevduatları askıya alınacak
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Binance.US'den yapılan açıklamada, SEC'in Amerikan dijital varlık endüstrisine karşı ideolojik bir kampanya peşinde "son derece agresif ve göz korkutucu taktikler" kullanmaya başladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Müşterilerimizi ve platformumuzu korumak amacıyla bugün ABD doları (USD) mevduatlarını askıya alıyoruz ve bankacılık ortaklarımızın 13 Haziran 2023 gibi erken bir tarih itibarıyla dolar çekme kanallarını durdurmaya hazırlandıklarını müşterilerimize bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bir süreliğine yalnızca kripto borsasına geçiş yapıldığı için bu proaktif adımların atıldığı belirtilen açıklamada, kriptoda alım satım, para yatırma ve çekme işlemlerinin devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Amerika'da gelişen dijital varlık pazarını mümkün kılacak verimli bir uzlaşmaya açık olmalarına rağmen Binance.US'in SEC'in "haksız saldırılarına" karşı kendisini, müşterilerini ve sektörü güçlü şekilde savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

BİNANCE KURULUŞLARI İLE ŞİRKETİN KURUCUSU ZHAO'YA DAVA AÇILMIŞTI

SEC, hafta başında, kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı.

Binance'e yöneltilen suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı yer almıştı.

Buna karşı Binance'den yapılan açıklamada ise en başından beri soruşturmalarında aktif işbirliği yapılmasına ve tüm çabalara rağmen SEC'in müzakere sürecini terk edip tek taraflı davrandığı öne sürülmüştü.

Öte yandan SEC, dava açtığı Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunmuştu.

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