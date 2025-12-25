Binlerce km ötedeki ülkeye destek! Kadurugamuwa: Türkiye yardım çağrılarımıza karşılık verdi

Sri Lanka'nın yeni Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, Türkiye-Sri Lanka ilişkileri ve ülkesinde yaşanan sel felaketini AA'ya değerlendirdi.

Kasım ayının sonunda ülkesinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketini hatırlatan Kadurugamuwa, yaklaşık 1,7 milyon insanın bundan etkilendiğini kaydetti.

Kadurugamuwa, 643 kişinin hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini, ülke genelindeki yaklaşık 700 güvenli barınma merkezinde 70-75 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini kaydeden Kadurugamuwa, enkaz temizleme ve yeniden inşa çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Kadurugamuwa, hükümetin, toparlanma çalışmaları için ek bütçe ayırdığını ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın evlerin yeniden inşası için afetzedelere çeşitli kolaylıklar ve hibeler sağlanacağını açıkladığını hatırlattı.

Yaşanan yıkımın son derece "geniş kapsamlı" olduğunu söyleyen Kadurugamuwa, bu felaketin 2004'te meydana gelen tsunami sonrasında Sri Lanka'yı vuran en büyük doğal afet olduğu bilgisini paylaştı.

- "İKİ ÜLKENİN HER ALANDA İŞBİRLİĞİ VAR"

Kadurugamuwa, "Türkiye ve Sri Lanka her zaman iyi dost olmuştur. Çok güçlü ikili ilişkilerimiz var." ifadesini kullanarak Ankara ile Kolombo'nın diplomatik ilişkilerini 1948'te kurduğunu kaydetti.

Osmanlı döneminde dahi ilişkilerin var olduğunu söyleyen Kadurugamuwa, Osmanlı İmparatorluğu'nun, ülkesine fahri konsoloslar gönderdiğini hatırlattı.

Kadurugamuwa, şu bilgiyi verdi:

"Türkiye, Sri Lanka'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur ve bu tarihte diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. Ancak iki ülkenin karşılıklı yerleşik misyonları daha sonra açılmıştır. Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği 2012 yılında, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliği ise bir yıl sonra, 2013'te faaliyete geçmiştir."

İki ülkenin her alanda işbirliği içinde olduğunu anımsatan Sri Lankalı Büyükelçi, "Özellikle siyaset, ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında yakın işbirliği yürütüyoruz. Türkiye tarafından sağlanan burslarla Türkiye'de eğitim gören çok sayıda Sri Lankalı öğrenci bulunmaktadır." diye konuştu.

Kadurugamuwa, iki ülkenin "Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonunun" üçüncü toplantısının temmuzda yapıldığını ve bunda işbirliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceği hususunun ayrıntılı şekilde ele alındığını belirtti.

- TÜRKİYE'NİN DOĞAL FELAKETLERDEKİ YARDIMLARI

2004 Hint Okyanusu tsunamisi sırasında da ülkesine Türkiye'den önemli yardımlar geldiğini hatırlatan Kadurugamuwa, o dönemde tamamı Türkiye tarafından inşa edilen bir köyün açılışının, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını bildirdi.

Bu yılki kriz sırasında da Türkiye dahil tüm uluslararası ortaklara çağrıda bulunduklarını belirten Büyükelçi Kadurugamuwa, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda TİKA'nın felaketin hemen ardından Sri Lanka'ya heyet gönderdiğini vurguladı.

Kadurugamuwa, bu heyetin yapılması gerekenler konusunda bir değerlendirme yaparak Türkiye'nin uzun vadede ne tür yardımlar sağlayabileceğini incelediğini aktardı.

Acil yardım kapsamında, sahada derhal insani yardım sağlandığı ve 3 bin kişiye yönelik yardım paketlerinin TİKA ekibi tarafından dağıtıldığı bilgisini paylaşan Kadurugamuwa, "Şu anda ise Sri Lanka'ya yönelik daha uzun vadeli bir destek planı değerlendiriliyor. Ben de TİKA Başkanı ile görüştüm ve yeniden inşa sürecinde uzun vadeli projeler için destek talep ettim. Kendisi bizden proje listesi hazırlamamızı istedi, böylece Türkiye hangi alanlarda destek verebileceğini değerlendirebilecek." ifadelerini kullandı.

Kadurugamuwa, Türk yetkililere teşekkür ederek yaptıkları yardım çağrısına karşılık veren ve bağışta bulunan Türk halkına ve destekçilere de teşekkür etti.

- TÜRK TURİSTLERİ VE YATIRIMCILARI SRİ LANKA'YA ÇAĞIRDI

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkesinin turizme açık olduğu mesajını veren Kadurugamuwa, "Sri Lanka çok iyi bir turizm destinasyonudur ve turizm altyapısı büyük ölçüde zarar görmemiştir. Bu nedenle tüm Türk vatandaşlarını ve Türk dostlarımızı Sri Lanka'yı ziyaret etmeye davet ediyorum. Sri Lanka'ya gelerek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunabilir ve yeniden inşa çabalarımıza destek verebilirler." dedi.

Kadurugamuwa, ayrıca, ortamlarının uygun olduğunu vurgulayarak Türk iş insanlarına ülkesine yatırım çağrısı yaptı.