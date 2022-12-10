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Ekonomi

Bir ilimizde daha petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Siirt'in Şirvan ilçesinde petrol arama kararı aldı. Sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacağı ifade edildi. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak.

IHA10 Aralık 2022 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
Bir ilimizde daha petrol aranacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak. Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor. Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.

Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

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