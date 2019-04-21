‘Bir Kuşak Bir Yol’ ile   Anadolu şahlanacak  

Çin’den başlayıp kara, deniz ve demiryolları ile Avrupa’ya uzanan bu proje Türkiye’nin üzerinden geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile gelecek dönemde Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyanın önemi daha da artacak. Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına ulaşacak” dedi.

AVRUPA’YA UZANIYOR

Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Çin ve Orta Asya’dan Türkiye’ye ulaşan tüm yolları birleştiren altyapı olduğunu ve çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu proje sadece 3 ülkeyi birleştirmiyor. İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’i birbirine bağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET ARTACAK

Bakü’den Kars’a uzanan 829 kilometrelik demir yolu güzergahının, Hazar Geçişli Orta Koridor hattının önemli bir parçasını tamamladığını anlatan Turhan, projenin ehemmiyetinin önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacağını söyledi. Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin, günlük 1,5 milyar doları bulan boyutlara ulaştığına işaret eden Turhan, bu ticaret akışının artarak devam etmesinin ve yaklaşık 5 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesinin beklendiğini söyledi. Bakan Turhan, 25 Nisan’da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Ren Zhiwu’nun oturuma başkanlık edeceği 2. Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu’na katılacaklarını belirterek, burada bir konuşma yapacağını ifade etti.