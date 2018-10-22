Bir lambanın tasarrufunu bile, tüketiciye yansıtıyoruz
Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende zinciri A101, 8 bin mağaza ve 45 bin çalışanı ile ülkeye katkısını sürdürüyor. A101 CEO’su Erhan Bostan, son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile ilgili “Mağazamızda gece 1 lamba yanarsa diğeri kapalıdır, oradan ettiğimiz tasarrufu bile tüketiciye yansıtıyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin en büyük perakende zinciri olan A101 marketleri, kuruluşunun 10’uncu yılını kutluyor. 8 bin 500 mağaza ile hizmet veren A101 binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Geçen yılı 14.1 milyar TL ciro ile kapatan şirket, discount market zincirleri arasında en hızlı büyüyen isim olarak ön plana çıkıyor. A101 CEO’su Erhan Bostan, 2019 yılında 500 yeni mağaza daha açarak, Türkiye’de ulaşılmadık yer bırakmayacaklarını söylüyor. Son dönemde artan döviz kurları nedeniyle gıda fiyatlarına gelen zamları tüketiciye yansıtmadıklarını ifade eden Bostan, enflasyon seferberliğine de indirimlerle katkıda bulunduklarını ifade ediyor. Tasarrufun önemli olduğunu belirten Bostan “Sineğin yağının yağını hesap ederiz. Bizim mağazalarımızda akşamüstü lambaların biri yanar biri yanmaz, oradan ettiğimiz tasarrufu tüketiciye yansıtır. Oradan elde ettiğimiz günlük 1 liralık tasarruf bile 8 bin mağazaya vurulunca ciddi bir rakam açıklamasını yapıyor.
A101’den bahseder misiniz? Ciro, mağaza sayısı ve hedefleriniz neler?
A101 geçen yılı 14.1 milyar TL ciroyla kapadık, bu yılı 20.1 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız, bu da yaklaşık yüzde 41’lik büyüme demek. Büyümelerimizi A101 yakışır bir şekilde iddialı planlıyoruz. A101 önümüzdeki yıl yani 2019’da en az 500 yeni mağaza açacak ve 8.500 mağazaya ulaşacak, cirosunu da yüzde 25-30, bandında arttırarak 26 milyar TL bandında bir şirket olacak. Eylül ayı büyümemiz yüzde 58, sadece Eylül ayında 94 milyon fiş kestik, halk en ucuz olduğumuzu tescilledi. Ekim ayında bu büyüme devam edecek. Sene sonu itibariyle 1.1 milyar fiş kesmiş olacağız. yani 5.5 milyar adet ürün satmış olacağız.
Döviz kurunda yaşanan artış ve enflasyon sizi nasıl etkiledi?
Son bir ayda fiyat artışları oldu. Bunun iki nedeni var. Birincisi dünyada petrol vs. hammadde fiyatları arttı, ikincisi kurdaki artış. Dolayısıyla bunlar tedarikçilerimize bir maliyet artışı yaşattı. A101’in dolarla Euro’yla hiç işi yoktur, 8 bin mağazamızın bir tanesi dışında hepsinin kirası TL’dir. Tüm satın almalarımız Türk lirası üzerindendir. Tedarikçilerimiz son bir kaç aydır zorlanıyor. Üreticiler maliyetlerindeki artışı tüketicilere yansıtamadı. Bunun bir nedeni de biziz. Biz burada tüketici adına fiyatları savunabildiğimiz kadar savunuyoruz. A101 kurulduğu günden bu yana TÜİK’ten daha düşük enflasyona sahiptir. Ağustos ayında fiyatlarda artışlar olunca tüketiciler bize yüklendi ve neden fiyatları arttırdığınız dedi. Ekip arkadaşlarım buna üzüldüler, “biz en ucuzuz” dediler. bende dedim ki bizim tüketiciye vaadimiz ucuzluk, dolayısıyla tüketicinin söylenmesi normal. Rakiplerimizin başka vaatleri var, ama bizim vaadimiz ucuzluk.”
SÖZÜMÜZ, SÖZ TÜRKİYE’NİN EN UCUZU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
A101, ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyası’ kapsamında 50 üründe iki ay boyunca yüzde 10 indirim kararı aldı. Erhan Bostan konuyla ilgili açıklamasında “Enflasyonla Mücadele Kampanyası’ kapsamında Türkiye’nin yüksek indirim marketi A101 olarak tam desteğimizi bildiririz. Bu doğrultuda, 50 ürünümüzde iki ay boyunca yüzde 10 indirim yapma kararı aldık. 8.000 mağazaya ulaştığımız 10.yılımızda, müşterilerimize kaliteli ürünleri en ucuz fiyata sunabilmenin sorumluluğunu, 45.000 çalışanımızla omuzlarımızda taşıyoruz. Müşterimizin beklentilerini işin kalbine koyduğumuz yüksek verimli iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri, en ucuz fiyatlara ulaştırma sözü veriyoruz. Satınalma gücümüz sayesinde, Türkiye’nin en ucuz fiyatları ile satmaya devam edeceğiz. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak. A101 fiyatları, her zaman enflasyonun altında olacak. A101, dün, bugün, yarın hep ucuz olmaya devam edecek” dedi.
Rakamlar A101
- Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en fazla mağazasına sahip, en büyük perakende zinciri.
- Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi.
- Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi
- 2017’de 14.2 milyar TL ciro ile bitirdi.
- Türkiye’nin en büyük 20 şirketi arasında.
- Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde 8 bin mağazası var.
- Günde 3 milyondan fazla fiş kesiliyor.
- Türkiye’nin farklı yerlerinde 43 deposu bulunuyor. Her gün 1300 kamyon sevkiyata çıkıyor. Kamyonlar haftalık 1 milyon km üzerinde yol yapıyor.
2020’de yurtdışı planı var
Sonuçta siz de sattığını ürünleri başka bir tedarikçiden alıyorsunuz? Diğer tarafta yaşanan artışı nasıl yumuşattınız?
Başarımız sorulduğunda biz hesaplarımızı ve işimizi doğru yaptık. İlk 7 yıl zarar ettik, sonra kara geçtik. Dünyada bu iş böyle yapılır hard discount işi böyledir. İlk 7 yıl kar elde etmek söz konusu değildir. Sabırlı olacaksınız ve hissedar size inanacak. Sineğin yağının yağını hesap ederiz. Bizim mağazalarımızda akşamüstü lambaların biri yanar biri yanmaz, ordan ettiğimiz tasarrufu tüketiciye yansıtır. Oradan elde ettiğimiz günlük 1 liralık tasarruf bile 8 bin mağazaya vurulunca ciddi bir rakam. Arkasında ciddi bir bilim, bir matematik olacak çok ince hesaplarla yaptık bu işi. Kar marjımızın çok düşük olduğu için hesap kitabı doğru yapmamız gerek.
Yurtdışına açılma hedefiniz var mı?
Yurtdışını düşünüyoruz. Ama önümüzdeki sene için değil. Ekip önümüzdeki yıl nerelere gidebilirizi çalışacak. Belki 2020 ve sonrası için yakın coğrafyada yatırımlarımız olabilir.
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