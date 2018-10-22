Bir lambanın tasarrufunu bile, tüketiciye yansıtıyoruz

Türkiye’nin en büyük perakende zinciri olan A101 marketleri, kuruluşunun 10’uncu yılını kutluyor. 8 bin 500 mağaza ile hizmet veren A101 binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Geçen yılı 14.1 milyar TL ciro ile kapatan şirket, discount market zincirleri arasında en hızlı büyüyen isim olarak ön plana çıkıyor. A101 CEO’su Erhan Bostan, 2019 yılında 500 yeni mağaza daha açarak, Türkiye’de ulaşılmadık yer bırakmayacaklarını söylüyor. Son dönemde artan döviz kurları nedeniyle gıda fiyatlarına gelen zamları tüketiciye yansıtmadıklarını ifade eden Bostan, enflasyon seferberliğine de indirimlerle katkıda bulunduklarını ifade ediyor. Tasarrufun önemli olduğunu belirten Bostan “Sineğin yağının yağını hesap ederiz. Bizim mağazalarımızda akşamüstü lambaların biri yanar biri yanmaz, oradan ettiğimiz tasarrufu tüketiciye yansıtır. Oradan elde ettiğimiz günlük 1 liralık tasarruf bile 8 bin mağazaya vurulunca ciddi bir rakam açıklamasını yapıyor.

A101’den bahseder misiniz? Ciro, mağaza sayısı ve hedefleriniz neler?

A101 geçen yılı 14.1 milyar TL ciroyla kapadık, bu yılı 20.1 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız, bu da yaklaşık yüzde 41’lik büyüme demek. Büyümelerimizi A101 yakışır bir şekilde iddialı planlıyoruz. A101 önümüzdeki yıl yani 2019’da en az 500 yeni mağaza açacak ve 8.500 mağazaya ulaşacak, cirosunu da yüzde 25-30, bandında arttırarak 26 milyar TL bandında bir şirket olacak. Eylül ayı büyümemiz yüzde 58, sadece Eylül ayında 94 milyon fiş kestik, halk en ucuz olduğumuzu tescilledi. Ekim ayında bu büyüme devam edecek. Sene sonu itibariyle 1.1 milyar fiş kesmiş olacağız. yani 5.5 milyar adet ürün satmış olacağız.

Döviz kurunda yaşanan artış ve enflasyon sizi nasıl etkiledi?

Son bir ayda fiyat artışları oldu. Bunun iki nedeni var. Birincisi dünyada petrol vs. hammadde fiyatları arttı, ikincisi kurdaki artış. Dolayısıyla bunlar tedarikçilerimize bir maliyet artışı yaşattı. A101’in dolarla Euro’yla hiç işi yoktur, 8 bin mağazamızın bir tanesi dışında hepsinin kirası TL’dir. Tüm satın almalarımız Türk lirası üzerindendir. Tedarikçilerimiz son bir kaç aydır zorlanıyor. Üreticiler maliyetlerindeki artışı tüketicilere yansıtamadı. Bunun bir nedeni de biziz. Biz burada tüketici adına fiyatları savunabildiğimiz kadar savunuyoruz. A101 kurulduğu günden bu yana TÜİK’ten daha düşük enflasyona sahiptir. Ağustos ayında fiyatlarda artışlar olunca tüketiciler bize yüklendi ve neden fiyatları arttırdığınız dedi. Ekip arkadaşlarım buna üzüldüler, “biz en ucuzuz” dediler. bende dedim ki bizim tüketiciye vaadimiz ucuzluk, dolayısıyla tüketicinin söylenmesi normal. Rakiplerimizin başka vaatleri var, ama bizim vaadimiz ucuzluk.”