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‘Bir Usta Bin Usta’ UNESCO yolunda

Geleneksel Türk el sanatlarını geleceğe taşımak üzere 50 meslekte bin yeni ustanın yetişmesini sağlayan ‘Bir Usta Bin Usta Projesi’ UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın, Anadolu Sigorta ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle on yıldır sürdürdüğü projenin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İyi Koruma Uygulamaları Listesi’ne kaydettirilmesi için çalışmalara başlandı. Sosyal sorumluluk projesi olarak bugüne kadar çok sayıda prestijli ödülle dünyanın takdirini kazanan ‘Bir Usta Bin Usta Projesi’, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik danışmanlığında sürdürüldü.

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