Bireysel emeklilik sistemi (BES) nedir 3 yıl zorunlu mu 2018 BES son dakika değişikliği şartları neler olacak

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zorunlu mu? 2018 BES son dakika değişikliği 3 yıl zorunlu mu olacak? 2018 yılında hangi firmalar BES'e katılmak zorundadır? BES neden 3 yıl zorunluluk şartı var? BES'te cayma hakkı var mı? BES nedir kimler faydalanabilecek? Zorunlu BES’te yaş sınırı var mı? Bireysel emeklilik sistemi 3 yıl zorunlu mu 2018 BES son dakika değişikliği şartları neler olacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Otomatik BES zorunlu oluyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na göre, otomatik BES sistemi artık zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle, çalışanlar en az 3 yıl süreyle sistemden ayrılamayacak. Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yapılan değişikler star.com.tr'de.

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2019-2021 yıllarını kapsayan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'na çalışanlar için zorunlu olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de girdi.



Kamu daireleri ile özel sektörede çalışan ve yaşı 45'i aşmamış tüm çalışanların otomatik olarak BES'e dahil edilmesini sağlayan uygulama 2017 yılında başlatılmıştı. BES'e 2 yılda 12 milyona yakın çalışan giriş yapmış ancak yüzde 60'ı sistemden ayrılmıştı.



Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nda artık çalışanların BES'e otomatik olarak dahil edilmesi ile uygulamanın yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirileceği belirtildi. Yeni düzenlemeyle, çalışanlar en az 3 yıl süreyle sistemden ayrılamayacak. 3 yıl boyunca çalışanların maaşlarından belli bir miktar kesilerek, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek.

Yeni Ekonomi Programı'nda Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) üç yıl boyunca zorunlu hale getirileceği öne sürüldü. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "YEP'te otomatik BES zorunlu oluyor" başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de sunduğu YEP'e bireysel emeklilik sistemine ilişkin yeni bir düzenlemenin de dahil edildiğini yazdı.



Bakanlığın düzenlemenin gerekçesini "Otomatik BES'in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilmesi" olarak belirlediğini belirten Doğan, ‘sürdürülebilir'den kastın uygulamanın zorunlu hale gelmesi olduğunu ileri sürdü.

Zorunlu BES’te yaş sınırı var mı?



1972 ve üstü doğumlu çalışanlar sisteme otomatik olarak dahil edildi. Yani 45 yaş altı çalışanlardan BES kesintisi olacak. Bu yaş üstü sisteme dahil olmayacak. Hali hazırda çalışanlardan 45 yaş altında olanlar da bireysel emekliliğe otomatik katılacak.



ÇALIŞANLAR ÜÇ YIL SİSTEMDEN AYRILAMAYACAK



Doğan "Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan otomatik BES'in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek" yazdı.



TSPB DE TALEPTE BULUNMUŞTU



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç da 11 Eylül'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu açıklamıştı.

BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi:



Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,

Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,

Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

BES, %25 devlet katkısı ile artık daha da avantajlı!



1 Ocak 2013'te başlayan yeni BES dönemiyle birlikte, artık BES daha avantajlı. Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sağlıyor. Örneğin, hesabınıza 200 TL katkı payı yatırarak 50 TL devlet katkısından yararlanabilecek ve 250 TL'lik birikim yapabileceksiniz.



Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilecek. Eşiniz, 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz ve yakınlarınız için sözleşme yaparak ailenizdeki herkesin ayrı ayrı devlet katkısından faydalanmasını sağlayabileceksiniz.

Devlet Katkısı, devletin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Bireysel Emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yaptığı destek ödemesidir.



Devlet katkısı uygulaması ile düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25'i oranında devlet katkısı da elde edebilirsiniz.







Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için devlet katkısı tutarının üst limiti 2017 yılı için 5.332,50 TL* olarak belirlendi.



Siz de BES sözleşmeniz için 2017 yılı boyunca toplam 21.330 TL katkı payı öderseniz, 5.332,50 TL'lik devlet katkısı tutarının tamamı bireysel emeklilik hesabınıza aktarılabilecek. Ödediğiniz tüm katkı payları ve aldığınız devlet katkısı emeklilik yatırım fonları ile değerlendirilerek hayal ettiğiniz emeklilik için daha fazla birikim yapabileceksiniz.

Otomatik Katılım Sözleşmelerinde Devlet Katkısı



İşvereniniz tarafından Otomatik Katılım'a dahil edildiyseniz, size güzel bir haberimiz daha var! Otomatik Katılım sözleşmeleri için devlet katkısı üst sınırı, bireysel emeklilik sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacak. Böylelikle, hem Otomatik Katılım sözleşmesine hem de Bireysel Emeklilik sözleşmesine sahipseniz, 2017 yılı için toplam 10.665 TL devlet katkısı hak edebilirsiniz.

