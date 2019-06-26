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Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini aştı

SANAL para birimlerinden en popüleri olan Bitcoin ile ilgili işlem yapmak için geliştirilen ATM'lerin sayısı dünya genelinde 5 bini aştı.

  • DHA
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2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen ve Bitcoin işlemlerini mümkün kılan bu ATM'ler, 70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın bu ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.
 
Bitcoin ATM'ler sayıca en çok Kuzey Amerika'da bulunurken Türkiye'de de bir dönem Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen Bitcoin ATM artık kullanımda değil.

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