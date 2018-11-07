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Bitcoin madenciliği altın madenciliğinin iki katı enerji tüketiyor

ABD merkezli bir araştırma merkezinden yapılan araştırmada, Bitcoin madenciliğinde harcanan enerjinin, altın madenciliğinde kullanılan enerjinin iki katı olduğunu ortaya koydu.

  • DHA
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ABD´nin Ohio eyaletine bağlı Oak Ridge Institute araştırmacıları, kripto para birimleri madenciliğinde harcanan elektriğin dolar bazında çoğu metal madenciliğinde harcanan elektriğin iki katı olduğunu öne sürüyor.
 
Yayınlanan rapor, bir dolar değerindeki bir Bitcoin´in yaklaşık olarak 17 megajoule enerji harcadığını, buna kıyasla bakır, alton ve platinin sırasıyla dört, beş ve yedi megajoule enerji tükettiğini gösteriyor. Raporda ayrıca, söz konusu madencilik eylemlerinin gerçekleştirildiği konuma göre de farklı enerji tüketebileceğine dikkat çekilirken, kripto para birimleri madenciliği sebebiyle Çin´de oluşan karbon ayak izinin, Kanada´dakinin dört katı olduğunu belirtiliyor.
 
Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:
 
"Söz konusu karşılaştırma, kripto para birileri madenciliğinin merkezisizleşmiş enerji talebini ölçmek ve diğer faktörlerle ele almak ve bu enerji taleplerinin sürdürülebilir olup olmadığının belirlenmesi için yapıldı."

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