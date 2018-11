Black Friday nedir 2018 indirimleri ne zaman Zara Trendyol Hepsiburada Amazon Türkiye'de kara cuma indirimli ürün listesi

Black Friday (Kara Cuma) 2018 indirimleri için beklenen açıklama geldi. 2018 Black Friday ne zaman başlayacak? Black Friday indirimleri hangi markalarda var? Türkiye'de kara cuma indirimli ürün listesi açıklandı mı? 2018 yılında Black Friday hangi güne denk geliyor ve Kara Cuma indirimlerinin tarihi ne? Yılın en büyük indirim şöleninde hangi ürünler ne kadar indirim aldı? Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş site ve merkezleri Zarra Trendyol Hepsiburada Amazon Black Friday kara cuma indirimleri başlıyor. Zarra, Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un internet safyalarında beklenen Cuma Haftası’na özel fırsatlarını bulacak ve alışverişe doyacaksınız. Black Friday kara cuma haftasında harika indirimli ürün fırsatları kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. Milyonlarca alışveriş tutkununun merakla beklediği Black Friday indirimleri için heyecan bu hafta itibariyle sona eriyor. “Bitmeden Yakala!” fırsatlarında, indirimin sona ermesine kaç saat kaldığı ve stokların ne kadarının tükendiği ürünün yanında belirtilmektedir. Türkiye’deki hemen hemen tüm çevrimiçi mağazalar, tüm dünya ile aynı anda çılgın indirimler gerçekleştirecek ve Black Friday boyunca tüketiciler, alışveriş çılgınlığının zirvesini yaşayacaklar. İşte Black Friday (Kara Cuma) 2018 indirimli ürün listesi ve yeni gelişmeler

2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.



Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla.



İLKBAHAR BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ



Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday'i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.

Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım tarihinde başlayacak.

AMAZON BLACK FRİDAY İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon, farkını göstererek Black Friday indirimlerini şimdiden başlattı. Amazon web sitesini ziyaret ederek Amazon Türkiye’nin muhteşem Black Friday indirimlerine göz atabilir, ihtiyacınız olan ürünlere %30’u geçen indirimler ile sahip olabilirsiniz.





Sony, Black Friday İndirimlerine Yenisini Ekledi: PS Plus Yıllık Aboneliği %20 İndirimde



Elektrikli ev aletlerinden oyuncaklara, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar pek çok farklı farklı ürün, Black Friday kapsamında indirime girmiş durumda. Akıllı telefon kategorisinde Huawei Honor 10, %16 indirimle karşılaşırken, 82 ekran Philips LED TV, %38 gibi inanılmaz bir indirim ile tüketiciler ile buluşuyor.



İşte Amazon Türkiye Black Friday indirimlerinde tüketicilerin en çok dikkatini çekecek indirimler:



Xiaomi Mi Band 3



Orijinal Fiyatı: 199 TL

İndirim: %25

Black Friday Fiyatı: 149 TL







Huawei Honor 10



Orijinal Fiyatı: 3799 TL

İndirim: %16

Black Friday Fiyatı: 3199 TL







Sennheiser CX 2.00 G Kulaklık



Orijinal Fiyatı: 369 TL

İndirim: %30

Black Friday Fiyatı: 259 TL

Black Friday indirimleri hangi markalarda var?



Forever New



Avustralyalı giyim markası Forever New, her yıl heyecanla beklenen Black Friday için çok özel bir kampanya düzenliyor. 24 - 26 Kasım tarihlerinde, forevernew.com.tr üzerinden gerçekleşen tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim yapılırken, mağazalarda ise puan kazanma imkanı sunuluyor. Bu üç günlük alışverişin ardından gelen Siber Pazartesi’de ise online alışverişlerde tüm ürünlerde yüzde 25 indirim ve ücretsiz kargo imkanı moda tutkunlarını bekliyor.



Zara, Oysho ve Pull&Bear



Inditex grubu da Black Friday indirimize hazırlanıyor. Zara’da gece yarısında sonra başlayacak indirim hafta sonu da devam edecek. Oysho’da tüm koleksiyonda geçerli yüzde 20 indirimin yanı sıra ücretsiz kargo hizmeti de var. Pull&Bear’daki indirim ise Perşembe akşamı 22:00’de başlıyor.



Beymen



Beymen, Beymen Club’tan yapacağınız her 500 TL’lik alışverişe 150 TL her bin liralık alışverişe 300 TL indirim yapıyor.



Mavi



Mavi, mağazalarında geçerli olacak tüm sonbahar-kış ürünlerinde %25 indirim fırsatı sunuyor. İndirim Cuma günü başlıyor.



Trendyol



Trendyol, “Sihirli Günler” kapsamında 22-26 Kasım tarihleri arasında seçili markalarda yüzde 90’a varan indirim seçenekleri sunuyor. Markalar arasında Adidas, Accessorize, İpekyol&Twist, Elle, Nine West, Derimod, Yargıcı ve Max Factor bulunuyor.



Marks & Spencer



Marks & Spencer, 24-26 Kasım tarihleri arasında tüm alışverişlerde ikinci ürüne yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.



Crate and Barrel



Crate and Barrel, 24, 25 ve 26 Kasım günlerinde mobilya, halı ve aydınlatma “Black Friday”e özel uyguladığı yüzde 30 indirim ile dikkat çekiyor.



Silk&Cashmere



Silk and Cashmere; bütün ürünlerinde sadece Black Friday’e özel 1 günlük %50 indirimli alışveriş fırsatı sunuyor. 23 Kasım’ı 24 Kasım’a bağlayan gece 00.00’da ilk olarak silkandcashmere.com’da başlayacak Black Friday kapsamında, mağazalar da bu güne özel sabah 08.00’den gece 00.00’a kadar hizmet verecek.

New Balance



Eğer yeni bir spor ayakkabıya ihtiyacınız varsa New Balance, 24 Kasım Cuma günü seçili ürünlere özel yüzde 25 indirim sunuyor.

Derimod



Derimod’da 24-25-26 Kasım tarihlerinde alışveriş yapanlar, etiketin yarısı fırsatına ek olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim kazanıyor.

Koton



24 Kasım itibarıyla Koton mağazalarında yüzde 50’ye varan indirim fırsatı, Black Friday standlarında hafta sonu boyunca devam edecek.



Black Friday (Kara Cuma) nedir?



ABD ve Kanada'da kutlanan Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününde mağazaların uyguladığı büyük indirim oranları her yıl izdihamlara yol açıyor. Mağazaların önünde geceden itibaren beklemeye başlanan günde, her yıl yaşanan izdihamda yaralanan yüzlerce insan oluyor. İlk kez 1961 yılında kullanılmaya başlanan terim, o gün yaşanan kaosu betimlemek için kullanılıyor.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Dünyanın birçok ülkesinde Black Friday günü vardır.



Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.