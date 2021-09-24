AA 24 Eylül 2021 Cuma 14:43 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 15:05

UNECE tarafından hazırlanan rapora göre, nükleer enerji, Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesine yardımcı bir enerji kaynağı olacak.

Küresel enerji sisteminin ve enerji yoğun endüstrilerin karbondan arındırılmasında nükleer enerjinin kullanılabileceği ifade edilen rapora göre, mevcut nükleer santrallerin uzun vadeli işletiminin güvence altına alınması gerekiyor.

UNECE, küresel iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde bu enerji türü olmaksızın, küresel iklim hedeflerine ulaşılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

- NÜKLEER ENERJİ 50 YILDA 74 GİGATON KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU ÖNLEDİ

Rapora göre, düşük karbonlu bir enerji kaynağı olan nükleer enerji, iklim değişikliğine yol açan, fosil kaynaklı yakıtların kullanıldığı enerji kaynaklarına göre karbondioksit emisyonunu önlemede büyük rol oyuyor.

Son 50 yılda, yaklaşık iki yıllık toplam küresel enerji emisyonuna denk düşen 74 gigaton hacminde karbondioksit emisyonu nükleer enerji sayesinde önlendi.

Hali hazırda UNECE bölgesinde 20 ülkenin nükleer santral işlettiği, 15 ülkenin ise yapım veya geliştirme aşamasında olan yeni reaktörlere sahip olduğu belirtilen rapora göre, 7 ülke ilk kez nükleer enerji programı geliştirme sürecinde bulunuyor.

Kanada, Çekya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Birleşik Krallık ve ABD gibi bazı ülkeler, nükleer enerjinin gelecekte ulusal emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynayacağını ifade ediyor.



Buna karşılık Almanya 2023'te, Belçika ise 2025'te nükleer enerjiyi aşamalı olarak devre dışı bırakacağını duyurdu.

- TÜRKİYE, AKKUYU İLE İLK ADIMI ATTI

Rapora göre, dünya genelinde 443 nükleer güç reaktörü düşük karbonlu elektrik üretmeye devam ediyor.

Aralarında Türkiye, Çin, Fransa, Japonya, İngiltere, Finlandiya'nın da bulunduğu 19 ülkede ise 51 reaktör inşa halinde bulunuyor.

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ise Türkiye'nin iklim değişikliği sorununu çözme yönünde attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.