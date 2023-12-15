Bölgeden petrol fışkırıyor! Yeni karar: 3130 metreye inilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 kuyusu sondajına bugün başlıyor.
TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.
3130 METRE DERİNLİĞE İNİLECEK
Açıklamada, sondaj hedefinin 3.130 metre olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, "Şırnak'taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz." mesajı paylaşıldı.
Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ��️����— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 15, 2023
��Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz.
��Hedefimiz 3.130 metre
Şırnak'taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı... pic.twitter.com/wBNAOXQRXn