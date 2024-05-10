İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2943
  • EURO
    34,8029
  • ALTIN
    2439.37
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam

Bolu'da özel halk otobüslerindeki bilet fiyatlarına yüzde 63 oranında zam yapıldı. Tam bilet, 15 liradan 25 liraya yükseltilirken, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi.

IHA10 Mayıs 2024 Cuma 07:02 - Güncelleme:
Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam
ABONE OL

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Mayıs ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü. Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamlanarak 18 lira oldu. Taksilerde açılış ücreti 40 lira olarak belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.