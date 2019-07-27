1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek: Konsolosluklara akın ettiler

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`Borçlanarak emeklilik´ için konsolosluklara akın ettiler

Türkiye´de yurtdışı borçlanma sistemini değiştiren yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu´nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Borçlanmaya dair maddeler 1 Ağustos´ta yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce başvurarak eski sisteme göre emekli olmak isteyenler konsolosluklara akın etti.

  • DHA
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Torba Kanun´da yer alan önemli değişikliklerden biri 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarda dikkate alınacak günlük miktar, asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Buna göre, 31 Temmuz 2019´a kadar geçerli olan günlük 27,29 TL tutarındaki borçlanma miktarı yüzde 40 oranında, yani gün başına 11,01 TL artarak 38,38 TL´ye yükselecek. 1 Ağustos´tan itibaren emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden, en az 5 bin 400 güne (kısmi aylık için), tam aylık için kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde 9 bin güne çıkacak.
 
 
TÜRKLER KONSOLOSLUKLARA AKIN ETTİ
 
1 Ağustos öncesi sistemden yararlanarak borçlanarak emekli olmak isteyen Türkler konsolosluklara akın etti. Türkiye´nin Köln Başkonsolosluğu´nda da uzun kuyruklar oluştu. Erken saatlerde başkonsolosluğa geldiğini söyleyen Türkler, önceki sistemden yararlanmak istediklerini söyleyerek, müracaat için tarihin biraz daha uzun olması gerektiğini belirtti.
 
 
"BAŞVURU SAYISI SON 2 HAFTADA YÜKSELDİ"
 
Türkiye Cumhuriyet Köln Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği Uzmanı Bahtiyar Şimşek, "Vatandaşlarımız 31 Temmuz gününe kadar müracaat etmeleri halinde eski borçlanma şartlarından faydalanabilirler. Yurtdışındaki tüm çalışma ataşeliklerine yoğun bir `borçlanarak emeklilik´ müracaatı var. Eski yasadan faydalanmak için konsolosluklara koşan vatandaşlarımızın sayısı son iki haftada çok yükseldi" dedi.
 
 
"MÜRACATLAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE"
 
Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: "Müracaat sahibi vatandaşlarımıza seri hizmet verebilmek için çalışma ataşeliklerinde görevli arkadaşlarımız, mesai saatinin dışında bile çalışıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; bize gelirken gerekli tüm evraklarını tamamlamış olarak gelsinler. Böylece daha çok insana hizmet verebiliriz. Bazı vatandaşlarız müracaatı ataşeliklere yaptıklarını sanıyorlar. Bu bilgi yanlış. Müracaatlar, Türkiye´deki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri´ne yapılmaktadır. Bizler, ataşelikler olarak sadece vatandaşların doğru müracaat etmeleri ve emeklilik şartlarından azami faydalanabilmeleri için formları doğru doldurmalarında yardımcı oluyoruz" dedi.

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