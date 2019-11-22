'Borçlarını silmedik kulüplere nefes aldırdık'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmaya başladıklarını belirterek “Borçlarını silmedik, nefes aldırdık” dedi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ‘Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı’ oturumunda konuşan Aydın, kulüplerle yeniden yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini belirtererek Türkiye’deki futbol kulüplerinin gelirle ilgili bir sorunu olmadığını, sorunun gider yönetimden kaynaklandığını söyledi. Bazı kulüplerin faizi bile ödeyemediği bir duruma geldiğini anlatan Aydın, “Kulüplerin nakit akışı bozuk. Maaş/toplam gelir rasyosu absürt” dedi.

HAYAL KURUYORLAR

Aydın “Burada küçük bir eleştirimiz de olsun. Hep yeni hayaller kuruluyor, ‘Şunu alalım, bunu da yapalım.’ O da bir gider yönetimi... Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, ‘maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı’ derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu, gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Maaş oranı gelirin yüzde 50’si olmalı, bizde yüzde 80. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Bankalar da bundan rahatsızlık hissetmemiş ama hissetmeli, hissettik” dedi.

Hüseyin Aydın, firmaları yaşatmanın dünyadaki tüm ekonomi yönetimlerinin görevi olduğunu vurguladı. Kimsenin borcunu silmediklerini belirten Aydın, “Kimseye yeni bir şey yükümlendirmedik. Cari piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, normal neyse onu yapmaya çalıştık” diye konuştu.

EL KOYMA YOK

Aydın, “Bankalar kulüplere el koyacakmış” şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Aydın, futbol endüstrisinin borçlarının yönetilebilir olduğunu, bunu da bankacılık sektörünün borçları yapılandırarak sağladığını vurguladı.

BORSA OLARAK DESTEĞE HAZIRIZ