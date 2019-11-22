'Borçlarını silmedik kulüplere nefes aldırdık'
Futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmaya başladıklarını söyleyen Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın “Kimsenin borcunu silmedik, piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Kulüplere nefes aldırdık” dedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmaya başladıklarını belirterek “Borçlarını silmedik, nefes aldırdık” dedi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ‘Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı’ oturumunda konuşan Aydın, kulüplerle yeniden yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini belirtererek Türkiye’deki futbol kulüplerinin gelirle ilgili bir sorunu olmadığını, sorunun gider yönetimden kaynaklandığını söyledi. Bazı kulüplerin faizi bile ödeyemediği bir duruma geldiğini anlatan Aydın, “Kulüplerin nakit akışı bozuk. Maaş/toplam gelir rasyosu absürt” dedi.
HAYAL KURUYORLAR
Aydın “Burada küçük bir eleştirimiz de olsun. Hep yeni hayaller kuruluyor, ‘Şunu alalım, bunu da yapalım.’ O da bir gider yönetimi... Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, ‘maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı’ derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu, gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Maaş oranı gelirin yüzde 50’si olmalı, bizde yüzde 80. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Bankalar da bundan rahatsızlık hissetmemiş ama hissetmeli, hissettik” dedi.
Hüseyin Aydın, firmaları yaşatmanın dünyadaki tüm ekonomi yönetimlerinin görevi olduğunu vurguladı. Kimsenin borcunu silmediklerini belirten Aydın, “Kimseye yeni bir şey yükümlendirmedik. Cari piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, normal neyse onu yapmaya çalıştık” diye konuştu.
EL KOYMA YOK
Aydın, “Bankalar kulüplere el koyacakmış” şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Aydın, futbol endüstrisinin borçlarının yönetilebilir olduğunu, bunu da bankacılık sektörünün borçları yapılandırarak sağladığını vurguladı.
BORSA OLARAK DESTEĞE HAZIRIZ
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu için Borsa İstanbul’da gong töreni yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, futbol kulüplerine destek olmak istediklerini belirterek, “Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da klüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum.” dedi.
FENERBAHÇE İLE ORTAK NOKTADA BULUŞACAĞIZ
Hüseyin Aydın “Borç yapılandırmasını Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe’nin daha reel ve farklı bir durumu var. Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe’ye uymuyor. Fenerbahçe’nin söylediği de bize uymuyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Eli kulağındadır, mutlaka yapacağız” dedi. Aydın Konyaspor ve Kayserispor’la da borç yapılandırması yaptıklarını belirterek “Reddettiğimiz kulüp olmadı” diye konuştu.
BİZE BORCU OLAN TAKIM SON MAÇTA LİGDE KALINCA ÇOK SEVİNDİK
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın “Şimdi isim vermeyeyim bir takım vardı. Bize de çok kredi borcu var. Son maç ligde kaldılar. Biz taraftarlarından daha çok sevindik” dedi. Kulübün küme düşmesi durumunda para almak için bir yıl bekleyeceklerini aktaran Aydın, “Verdiğimiz para ile oynanan futbolun tartışılması lazım. Bizim tek isteğimiz var; paranın geri gelmesi... Para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Kendi asli görevimiz belli. Denetimi yapan kurumlar var. Biz onların dışında başka bir şey yapmıyoruz.” diye konuştu. Aydın “Biz verdiğimiz paranın geriye dönmesini istiyoruz. Bu para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Futbolun ne kayyumu, ne de IMF’si değiliz” dedi.
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