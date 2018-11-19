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Borsa günü 94.570,90 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kazancıyla 94.570,90 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 954,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile metal eşya, makina oldu.

Gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 94.602,73 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 94.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

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