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Borsa günü 98.466,42 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.466,42 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 14,70 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,35 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 98.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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