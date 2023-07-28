Borsa günü yine rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,24 ve holding endeksi yüzde 3,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,55 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyon baskılarının hafiflediğini gösterirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yaklaşık 2 yılın en düşük oranı oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 392,7 baz puana düşerek 17 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.

Analistler, TCMB Başkanı olmasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın merkez bankacılığı adına iletişim tarzının oldukça başarılı bulunduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güçlü revizyona karşın Türk lirası varlıklara olan risk iştahının arttığını söyledi.

Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de bu güveni pekiştirdiğini belirtti.

TCMB başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Analistler, atanan üyelerin yurt içi ve dışı piyasalardaki repütasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 seviyesinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.