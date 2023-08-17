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Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak günü 7.764,47 puandan tamamladı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Borsa günü yükselişle kapattı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,42 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Çin'de gayrimenkul sektöründe borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin bazı finansal kuruluşlarının da benzer problemleri yaşamaya başlaması risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.800 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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