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Ekonomi

Ekonomimizden sevindirici haber! Yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı.

AA07 Nisan 2020 Salı 18:29 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 18:32
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 310,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,59 ile inşaat oldu.

Gün içinde yükseliş eğiliminde hareket ederek 94.478,62 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, daha sonra bu bölgeden kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri verdi ve günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilere paralel küresel pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.

Yarın, yurt dışında, Japonya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İstanbul'da poyraz etkili oluyor

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