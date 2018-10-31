Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü yüzde 0,22 değer kazancıyla 90.200,71 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 değer kazancıyla 90.200,71 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 200,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile ulaştırma oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yıl sonuna kadar 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini açıklamasıyla sektörel bazdaki hareketlerle 91.926,87 puana kadar yükseldi.

Artan döviz kurlarının, banka hisselerinde satış baskısına neden olması ile kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü 90.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kızı için bakın ne yaptı

Kızı için bakın ne yaptı

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA