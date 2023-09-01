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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.019,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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BIST 100 endeksi, 8.019,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,49 puan ve yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.013,42 puan oldu. Toplam işlem hacmi 61,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,90 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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