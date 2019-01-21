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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 değer kazancıyla 98.627,47 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, 172,59 puan ve yüzde 0,18 artışla 98.627,47 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile turizm oldu.

Cuma günü, 18 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98.662,21 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 primle 98.454,88 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını, Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve Brüksel'de başlayacak Avro Bölgesi maliye bakanları toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Ticaret savaşı ve Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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