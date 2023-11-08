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Ekonomi

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazanarak günü 7.860,88 puandan tamamladı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,08 puan artarken toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Japonya'da dış ticaret dengesi, Çin'de enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını söyleyen analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.020 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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