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Ekonomi

Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.008,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
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BIST 100 endeksindeki yükseliş ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 3,5'in üzerine çıktı.

8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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