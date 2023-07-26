Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 130 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,08 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,40 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Öte yandan, dün Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirdi. Buna göre, 575 milyon adet pay dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 12 iskontoyla 11,75 liradan satılarak toplamda 6 milyar 756 milyon 250 bin lira gelir elde edildi.

Analistler, söz konusu satışın "yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı" şeklinde yorumlanabileceğini vurguladı.

Yarın yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündemimde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini dile getirdi.

ECB'nin yarınki toplantısında politika faizinde 25 baz puan artırıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 seviyesinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.