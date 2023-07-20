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Ekonomi

Borsa tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazanarak günü 6.682,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.700,36 puana taşıdı.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
Borsa tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 147,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

TCMB duyurusunda, ''Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." denildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyonun açıklanacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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